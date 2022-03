Vauhdikas lasku jäi loman viimeiseksi – Johanna tajusi pian, että tarvitaan ambulanssi: ”Sitä tuli paljon”

Hämeenlinnalainen Johanna Pajunen tuli lapsineen päiväretkelle Turkuun, mutta se ei sujunut suunnitelmien mukaan.

Hämeenlinnalaisen perheenäidin Johanna Pajusen talviloma sai ikävän käänteen, kun hän oli päiväretkellä 1.3. Turussa Caribia-kylpylässä. Pajusen seurana olivat hänen äitinsä ja kolme lastaan.

Pajunen oli ehtinyt olla allasosastolla vain parikymmentä minuuttia, kun reissu katkesi äkillisesti.

– 8-vuotias tyttäreni halusi rengasliukumäkeen. Hän tuli syliini, ja se olikin vauhdikas lasku. Laskun aikana kuului pieni tömähdys, mutta en huomannut osuneeni mihinkään.

Kun mäki päättyi, oli vastassa yllätys.

– Kun likka nousi sylistä, huomasin veden värjäytyvän punaiseksi. Hänellä oli kaikki kunnossa, mutta kun nousin ylös, huomasin jalastani tulevan verta. Ja sitä tuli paljon.

Pajunen kehotti lastaan menemään seurueen muiden jäsenien luo, ja hän itse linkutti valvojan kopille. Hän sai pyyhkeitä ja kylmäpakkauksen jalkaan.

– Kun näin haavan, tajusin, että täytyy lähteä tikattavaksi. Valvoja meni soittamaan hätäkeskukseen ja kehotti minua makaamaan jalka koholla. Verta vain tuli.

Pajunen vietiin ambulanssilla Tyksin päivystykseen. Kaksi senttiä syvään ja kuusi senttiä pitkään haavaan ommeltiin neljä tikkiä.

– Kun palasin Caribiaan, minulle kerrottiin, että mäessä oli jokin saumakohta repsottanut, ja sitä ei ennen tätä ollut huomattu. Minulla sattui olemaan huono tuuri. Onneksi tyttärelle ei sattunut mitään.

Jalka aristaa astuessa yli kaksi viikkoa tapauksen jälkeen.

Pajunen sai korvauksina reilut 500 euroa, jotka kattoivat päivystysmaksun, taksin, käynnin omalla terveysasemalla ja röntgenkuvauksen. Hän pitää korvausta kohtuuttoman pienenä.

– Sain kepit pois viime perjantaina, ja jalka on edelleen arka astuessa. Tämä on vaikuttanut arkeen paljonkin: kaupassa käynti on ollut hankalaa, enkä ole päässyt peittelemään lapsia keppien kanssa, koska asumme kaksikerroksisessa talossa.

Sen sijaan työntekijöiden toimintaa hän kiittelee. Valvoja tuli Pajusen lähdettyä päivystykseen kyselemään Pajusen äidiltä, miten tämä pärjää lapsien kanssa.

Pajunen aikoo ikävästä kokemuksesta huolimatta edelleen käydä kylpylöissä.

– Mutta vesiliukumäkeen en enää mene.

Holiday Club Caribian Resort Manager Jussi Valtola tietää tapauksen ja pitää sitä erittäin valitettavana.

– Liukumäen lasikuituun oli tullut halkeama, johon asiakas osui. Liukumäki suljettiin heti ja asia tutkittiin. Tämä liukumäki sijaitsee ulkona, joten siinä on saattanut olla kyse lämpötilanvaihtelusta: on ollut vuorotellen pakkasta ja auringonpaistetta. Mutta tämä on tietysti vain spekulaatiota, hän sanoo.

Liukumäet tarkistetaan Caribiassa joka päivä, mutta jostain syystä halkeama oli jäänyt huomaamatta.

– Mäestä menee vuodessa läpi yli 200 000 asiakasta, mutta tällaista en muista koskaan sattuneen. Siksikin tämä on erittäin kurja ja valitettava tapaus.

Valtolan mukaan halkeama ei ollut alueella, jossa lasketaan, vaan putken reunassa, kello 2–3 suunnassa.

Ohjeiden mukaan liukumäkeä saisi laskea vain yksi henkilö kerrallaan.

– Henkilö oli laskenut lapsi sylissä, vaikka ohjeissa lukee yksi henkilö kerrallaan. Tällä on se vaikutus, että nopeus kasvaa ja rengas käyttäytyy eri lailla kaarteissa. En osaa tietenkään sanoa, vaikuttiko se loukkaantumiseen.

Liukumäki oli muutaman päivän kiinni tapauksen jälkeen, kun siitä korjattiin. Nyt se on taas normaalisti käytössä.

Valtolan mukaan he eivät ole kuulleet asiakkaasta tapauksen jälkeen. Hän kehottaakin tätä olemaan yhteydessä, mikäli tapaus on jäänyt harmittamaan.

– Toivottavasti hänen toipumisensa on mennyt hyvin. Hänen kannattaa olla ilman muuta meihin yhteydessä, niin selvitetään asia.

– Hänelle esimerkiksi tarjottiin lähtiessä taksimatkaa Hämeenlinnaan, mutta hän hajusi ajaa kotiin.

Valtolan mukaan turvallisuus on yritykselle kaikkein tärkein asia.

– Henkilökuntaa koulutetaan allasosastolla jatkuvasti, ja valvojat ovat siellä paikalla. Kaikki turvatoimet pyritään tällaisessa toiminnassa aina maksimoimaan, hän sanoo.