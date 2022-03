Poliisi selvittää nuoriso­joukon nahistelua Turussa – ”Nyt selvitetään, kuinka vakavista asioista on kysymys”

Rikosnimikkeitä ovat pahoinpitely ja laiton uhkaus.

Lounais-Suomen poliisi on alkanut selvittää nuorten nahistelua maanantai-iltana Turun keskustassa. Asiasta on tehty rikosilmoitus.

Sosiaalisessa mediassa on kerrottu, miten kahta nuorta poikaa oli pahoinpidelty Hansa-korttelin ulkopuolella. Poikia oli lyöty, pakotettu polvilleen ja heidän päälleen oli syljetty. Puukkoa oli myös Turun puskaradion mukaan heilutettu.

Tekijöinä oli rikosilmoituksen tehneen mukaan ryhmä, jossa oli kaksi tyttöä ja neljä poikaa.

Tapaus on poliisin tiedossa.

– Eilen sitä on alettu selvittää, ylikomisario Toni Sjöblom kertoo keskiviikkona.

Rikosnimikkeitä ovat pahoinpitely ja laiton uhkaus.

Sjöblom sanoo kuulleensa, että sosiaalisessa mediassa asia on ollut vakavamman kuuloinen kuin mitä se välttämättä on.

– Sitä nyt selvitetään, kuinka vakavista asioista on kysymys. Pahoinpitely ja laiton uhkaus ovat nimikkeet, millä selvitetään.

Sjöblomin mukaan on ollut nuorisojoukko ja muutama nuori on joutunut jostain syystä nuorisojoukon silmätikuksi. Poliisi tutkii, mitä oikein on tapahtunut.