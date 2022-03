Nainen irrotti kädet bemarin ratista, painoi kaasua ja huusi ”herran haltuun” – auto kieri katon kautta pellolle järkyttävin seurauksin

Autossa matkustaneen miehen mukaan kuski yritti tappaa muut matkustajat.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 47-vuotiaan naisen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Ulosajo tapahtui Kustavissa Iniöntiellä vuoden 2019 heinäkuussa. Autossa oli kuljettajana toimineen naisen lisäksi kolme miesmatkustajaa. Auto suistui maantien mutkassa noin 120–140 kilometrin tuntinopeudella pellolle ja pyöri useita kertoja ympäri. Auto ajautui pyöriessään noin 70 metrin päähän tiestä.

Etupenkillä turvavyöttä matkustanut mies sinkoutui ulos autosta ja kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalle. Kuski ja kaksi muuta matkustajaa loukkaantuivat lievästi.

Nelivetoinen BMW romuttui korjauskelvottomaksi. Katto painui osittain sisään ja kaikki lasit rikkoutuivat.

Auto vaurioitui kauttaaltaan.

Seurue oli palaamassa saarimökkireissulta Iniöstä. Vastoin oletuksiaan he eivät olleetkaan päässeet mökille, joten he olivat joutuneet nukkumaan autossa ennen kotiinlähtöä. He olivat lähteneet Iniöstä aamun ensimmäiseen lauttaan.

Takapenkillä istunutta miestä kuultiin asiassa todistajana. Hänen mukaansa nainen oli todennut, että ”autoa ei aja kukaan muu kuin minä”, koska auto kuului hänen miehelleen.

Todistajan mukaan ajomatka oli sujunut noin kilometrin verran normaalisti, mutta sen jälkeen nainen oli voimakkaasti ja yllättäen kiihdyttänyt autoa. Hänen käytöksensä oli todistajan mielestä ollut tavallisesta poikkeavaa jo lauttamatkan aikana.

Turma-auton kulku jätti jälkensä viljapeltoon.

Takapenkkimatkustajat olivat todistajan mukaan saaneet turvavyöt kiinni vain sekunteja ennen ulosajoa. Todistaja kertoi poliisikuulusteluissa, että hänen mielestään nainen oli toiminut täysin tahallisesti.

– Hän painoi kaasun pohjaan ja nosti kädet huutaen että herran haltuun. Kyllä se yritti meidät tappaa, ei siitä pääse yli eikä ympäri, mies kertoi.

Todistaja näki, kuinka etupenkillä matkustanut mies oli tarttunut rattiin ja yritti pitää auton tiellä – siinä onnistumatta.

Jokaisen pyörähdyksen jälkeen todistaja kertoi ajatelleensa, että on yhä hengissä.

Tutkimuksissa selvisi, että takapenkkiläiset olivat käyttäneet turvavyötä, edessä istuneet eivät. Ennen ulosajokohtaa tiessä oli liki 30-metrinen jarrutusjälki.

Tilanteen vakavuus valkeni, kun todistaja oli päässyt ulos autosta ja nähnyt etupenkkiläisen makaavan elottomana maassa hieman etäämmällä autosta.

Päähänsä tällin saanut todistaja hoiperteli tienvarteen pysäyttämään ohi ajavia autoja. Hän ei itse kyennyt soittamaan hätäkeskukseen, koska hänen puhelimensa oli niin pahoin vereentynyt.

Paikalle saatiin ensiapuhenkilökuntaa ja lääkintähelikopteri, mutta etupenkillä matkustaneen miehen pelastamiseksi ei ollut enää mitään tehtävissä.

Kuolonuhri oli italialainen mies, joka oli kaverinsa luona kesäreissulla Suomessa. Hänellä oli kaksi alaikäistä lasta.

Onnettomuus tapahtui aamuiseen aikaan. Tien pinta oli kuiva ja ajo-olosuhteet hyvät. Nopeusrajoitus tieosuudella oli 80 kilometriä tunnissa. Paikalla oli myös kaartuvasta tiestä ilmoittava liikennemerkki.

Nainen kiisti syyllistyneensä rikoksiin. Hän myönsi ainoastaan menettäneensä auton hallinnan liian suuren tilannenopeuden vuoksi. Nainen kertoi olleensa poikkeuksellisen väsynyt ajon aikaan. Kuski vetosi myös siihen, että hänen mielentilaansa oli vaikuttanut läheisen ihmisen sairaalahoitoon joutuminen.

Poliisikuulusteluissa hän ei halunnut selvittää tapahtunutta, vaan vastasi jokaiseen kysymykseen ”en halua kommentoida tässä vaiheessa asiaa enempää”.

Oikeus katsoi, ettei ehdollinen vankeusrangaistus ollut riittävä seuraamus rikoksista, joten lisäksi hänelle määrättiin maksettavaksi 80 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan maksettavaa kertyi 1 920 euroa.

– Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka tukisivat väitettä, että vastaajan ajonopeuden nopea lisääminen ja ohjauspyörästä käsien irrottaminen olisi johtunut hetkellisestä herpaantumisesta tai väsymyksestä, tuomiossa todetaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa hovioikeuteen.