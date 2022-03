Turun tuomiokirkossa aletaan vihkiä sateenkaaripareja

”Turun tuomiokirkon tilojen avaaminen on symbolisesti merkittävä askel kohti kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta.”

Samaa sukupuolta olevat vihkiparit voidaan nyt vihkiä Turun tuomiokirkossa. Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti keskiviikkona kokouksessaan sallia tuomiokirkon käytön sateenkaariparien vihkitilaisuuksiin äänin 12 puolesta, 1 vastaan, yksi tyhjä.

– Olen todella iloinen sateenkaariparien ja heidän läheistensä puolesta, kertoo tuomiorovasti Aulikki Mäkinen seurakuntayhtymän tiedotteessa.

– Turun tuomiokirkon tilojen avaaminen on symbolisesti merkittävä askel kohti kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, onhan se Suomen merkittävin kirkkorakennus. On kristillisen uskon mukaista, ettei kenenkään tarvitse näyttää ulospäin jotakin muuta kuin mitä hän on, Mäkinen jatkaa.