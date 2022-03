Tyks julkaisi tilastot kuolleista, heidän keski-iästään ja rokottamattomuudesta.

Tiistaina 8.3. on kulunut tasan kaksi vuotta ensimmäisestä todetusta koronavirustartunnasta Varsinais-Suomessa.

Kahden pandemiavuoden aikana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on hoidettu 796:ta potilasta koronavirusinfektion vuoksi. Tämän lisäksi sairaaloissa on ollut hoidettavana 247 ensisijaisesti muusta syystä hoidettavaa potilasta, joilla koronaviruspositiivisuus on ollut lisälöydös.

Koronaan liittyviä kuolemia on pandemian aikana todettu 215, ja menehtyneiden keski-ikä on ollut 80,1 vuotta.

– En tuolloin osannut kuvitella, kuinka raskaat työvuodet olivat edessä, kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Tytti Vuorinen sanoo Tyksin tiedotteessa.

Ensimmäinen koronapotilas tuli teho-osastolle hoitoon 26.3.2020. Tähän mennessä Tyksin teho-osastolla on hoidettu kaikkiaan 145 koronapotilasta pandemian aikana. Keskimääräinen ikä koronapotilaalle, joka on ollut tehohoidossa Tyksissä, on 53 vuotta. Heistä 70 prosenttia on ollut miehiä.

Vuonna 2020 koronatestejä tehtiin Tyksissä 170 000. Nyt, kun on kulunut kaksi vuotta koronaepidemia-aikaa, on tutkittu kaiken kaikkiaan noin 613 000 koronanäytettä.

Tähän mennessä 16 prosenttia potilaista on menehtynyt tehohoidon aikana, mikä on noin neljä kertaa suurempi kuolleisuus kuin tehohoidossa keskimäärin. Kolme neljästä, 74 prosenttia, oli rokottamattomia.

Tyksin teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen muistelee koronan alkuaikoja keväällä 2020:

– Alussa meillä ei ollut rokotteita eikä mitään muutakaan varmaa suojaa tautia vastaan. Meillä oli ainoastaan tiiviit hengityssuojat ja muut suojavarusteet. Hoidimme potilaita ja toivoimme, ettei tauti tarttuisi itseen tai omaan perheeseen.

– Minä jätin heti kaikki ystävätapaamiset pois enkä käynyt enää oikein missään. Pelkäsin, että toisin taudin kotiin, sairaanhoitaja Sanna Nerjanto Tyksin teho-osastolta sanoo.

Maaliskuusta 2020 maaliskuuhun 2022 Tyksin teho-osastolla on ollut 18 koronapotilasta, joilla on ollut 2–3 rokotetta. Näiden potilaiden keski-ikä oli 65 vuotta, ja kaikilla heistä oli merkittäviä perussairauksia.

– Toisin sanoen 88 prosenttia kaikista tehohoidossa olleista koronapotilaista on ollut rokottamattomia epidemian alusta tähän päivään asti, Mika Valtonen sanoo.

Tyksin teho-osastolla on hoidettu kaikkiaan 145 koronapotilasta pandemian aikana.

Valtonen on kuitenkin harmissaan polarisoinnista, joka on syntynyt rokotettujen ja rokottamattomien välille yhteiskunnassamme.

– Täällä sairaalassa emme syytä ketään mistään, esimerkiksi heidän valintojensa tai elämäntapojensa perusteella. Potilaat eivät ole syyllisiä sairauksiinsa, emmekä me ole tuomareita. Tämä ei ole oikeuslaitos, vaan teemme parhaamme hoitaaksemme ihmiset terveeksi, Valtonen sanoo.

– On paljon muitakin sairauksia, joissa omat elämäntavat ovat voineet vaikuttaa sairauteen, mutta emme tuomitse, vaan hoidamme kaikkia tasapuolisesti. Se on meille itsestäänselvyys, Sanna Nerjanto sanoo.

Tyksissä pandemiaan valmistautuminen aloitettiin jo heti vuoden 2020 vaihduttua, kun Kiinasta raportoitiin uudesta vakavaa hengitystieinfektiota aiheuttavasta tuntemattomasta viruksesta.

– Alussa epävarmuus oli suurta, kun taudista ei vielä tiedetty paljoakaan verrattuna siihen, mitä siitä nyt tiedämme, tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila sanoo.

– Osasimme odottaa pandemian tulevan aaltoina, mutta aaltojen koosta meillä ei ollut käsitystä. Nyt on menossa pandemian neljäs aalto, joka on ollut kaikkein suurin.

Rokotusten alkaminen tammikuussa 2021 oli suuri helpotus. Niiden avulla on kyetty estämään paljon vakavia sairastumisia ja menehtymisiä.

Maanantaina 7.3. Tyksissä oli yhteensä 46 koronapositiivista potilasta, joista alle viisi saa tehohoitoa. Potilaista yhteensä 22 on hoidossa koronainfektion vuoksi, 24 potilaalla korona on lisälöydös.