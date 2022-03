Härski latuhiekoittaja iski yön tunteina Turussa – ”En tiedä, onko joku niin hiihtovastainen”

Liikuntapaikkamestari pitää toimintaa erittäin ajattelemattomana, sillä se aiheutti vaaran hiihtäjille.

Kevät kolkuttelee ovella, mutta vielä moni suuntaa hiihtämään etelässäkin. Se ei ilmeisesti kaikkia miellytä.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä jollain lienee herännyt ajatus, että koska hiihdon maailmancup on loppumaisillaan, olisi hiihdot syytä lopettaa myös Turussa.

Henkilö oli hiippaillut yön pimeydessä Impivaaran ladulle ja levittänyt hiekoitussepeliä pitkin baanaa.

– Joku oli saanut tällaisen ihme oivalluksen päähänsä. Me huollamme ladun joka aamu viiden–kuuden välillä, joten hiekat onneksi huomattiin ja poistettiin, Turun kaupungin liikuntapaikkamestari Jukka Virtanen kertoo.

Sepeliä oli ripoteltu koko ladun poikki.

Kyse ei voi olla siitä, että joku olisi sattumoisin kävellyt ladulla sepelipussi kädessään ja rikkonut sen vahingossa.

– Sitä oli ladulla muutamissa kohdissa ja koko ladun poikki, joten vahinko ei voi olla kyseessä, Virtanen sanoo.

– Hiekoitussepeliä ei ole missään lähellä, joten se on kyllä täytynyt tuoda sinne. En tiedä, onko joku niin hiihtovastainen, vai mitä päässä liikkuu.

Sepelitempaus on ennen kaikkea ajattelematon, sillä se aiheutti ihan oikean vaaran hiihtäjille.

– Siinä voi sattua pahastikin, jos sukset tökkäävät hiekkaan. Voi kaatua, mennä metsään puita päin tai ihan mitä tahansa.

Kukaan ei onneksi ehtinyt laskea hiekkaan, koska kunnostajat olivat niin aikaisin liikenteessä. Valot syttyvät ladulla kello kuusi aamulla ja palavat klo 23 asti. Sepelihiipparin on siis täytynyt iskeä noiden kellonaikojen välissä.

– Jos aamuyöllä ei muuta tekemistä keksi, ei voi kyllä sulkaa hattuun laittaa, Virtanen toteaa.

Sepeliä oli raitoina useammassa kohtaa.

Ilkivalta on onneksi ollut Turun seudulla harvinaista.

– Talvi on mennyt hyvin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun jotain tällaista tapahtuu, vaikka hiihtokausi on ollut pitkä.

Turun kaupungin liikuntatoimijat seuraavat tilannetta, jos kyseinen hiihtovihaaja iskisi uudelleen. Kautta ei olla lopettamassa vielä tähän.

– Lumilatujen hoito on lopetettu viikko sitten, mutta tykkilumiladut Nunnavuoressa ja Impivaarassa on tarkoitus pitää auki maaliskuun loppuun, mikäli säät sallivat. Mennään viikko kerrallaan. Paljon on hiihtäjiä ja kysyntää, Virtanen sanoo.