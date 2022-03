Kaksi autonkokoista lohkaretta putosi talojen pihaan Salossa – murskasivat auton ja pihasaunan

Iso lohkare tuli alas kovalla vauhdilla ja halkesi matkalla.

Kaksi isoa kivenlohkaretta on pudonnut kalliolta talojen pihoille Salon Halikossa.

Talot sijaitsevat parikymmentä metriä korkean kallioseinämän vieressä. Toinen kivistä murskasi asukkaiden henkilöauton ja toinen tuhosi piharakennuksen. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin.

– Toinen lohkareista on korkeampi kuin henkilöauto ja pari metriä leveä. Ne olivat oikeasti isoja kiviä. Tuollaiset voivat tehdä mieletöntä vahinkoa. Lisäksi ne putosivat niin korkealta, että kivi ehti ottaa vauhtia matkalla. Piharakennus meni aivan päreiksi, päivystävä palomestari Christian Antila kertoo.

Pelastuslaitoksen ensitiedotteessa puhuttiin räjähdyksestä, mutta siitä ei kuitenkaan ollut kyse.

– Sieltä tuli yksi iso kivenlohkare, joka halkesi matkalla ja putosi pihaan. Siitä tuli ilmeisesti todella kova ääni, joka kuulosti räjähdykseltä.

Lohkareen irtoaminen on todennäköisesti luonnon omia tekosia.

– Asiantuntijoiden mukaan irtoaminen johtuu siitä, että on satanut ja jäätynyt vuorotellen. Kallion ulokkeisiin on päässyt vettä, joka on jäätyessään laajentunut, tehnyt luonnon omaa kiilaa ja murtanut isomman lohkareen.

Talojen asukkaat olivat tapahtumahetkellä kotona mutta eivät olleet välittömässä vaarassa.

– Pihasauna ja puu vaimensivat iskun niin, että kivi jäi sinne. Tuuri kävi, Antila sanoo.

Pelastustoimi on nyt eristänyt alueen, ja neljän talon asukkaat on siirretty tilapäismajoitukseen. Ei ole tiedossa, kauanko asukkaat joutuvat olemaan poissa kotoaan.

– Emme osaa sanoa, kuinka paljon epästabiileita kiviä on, joten alue piti eristää. Ei voi olla varma, että sieltä ei tule enää mitään. Salon kaupungin toimijat jatkavat tästä eteenpäin, Antila sanoo.

Hänen uralleen ei ole sattunut vastaavaa tapausta aiemmin.

– Näin isoja kiviä ja näin lähelle asutusta en muista koskaan tulleen tällä alueella. Kun moottoritietä rakennettiin, tuli joskus kiviä alas, mutta ne olivat kahden koripallon kokoisia möykkyjä, eivät kunnon lohkareita.