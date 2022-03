Vuonna 1994 kadonneen lakimiehen ruumis löytyi meren syvyyksistä – vieressä ollut ankkuri voi ratkaista murhan

Merivoimat löysi Ilpo Härmäläisen sukeltamalla. Murhasta syytetyn miehen ex-vaimo kertoi hiljattain perheen veneestä kadonneesta ankkurista.

Poliisi tiedotti torstaina, että Airiston vesistöstä löydetty ruumis on 27 vuotta sitten kadonnut lakimies Ilpo Härmäläinen.

Härmäläinen nähtiin viimeisen kerran kotitalonsa pihalla Turun Eerikinkadulla elokuussa 1994.

Merivoimat löysi vainajan merenpohjasta keskiviikkona.

Rikostarkastaja Aki Lahtinen Keskusrikospoliisista ei voi tässä vaiheessa kertoa, miltä alueelta ja kuinka syvältä Härmäläisen ruumis löydettiin. Hän kuitenkin vahvistaa, että vainajan henkilöllisyydestä ei jäänyt epäilyä.

– Se oli varma tunnistus. Asiasta ei ole mitään epäilystä.

Tuntuu uskomattomalta, että ruumis onnistuttiin löytämään Airiston kokoisesta vesistöstä. Lahtisen mukaan näkyvyys pohjassa oli noin metrin. Silti tuurin osuus etsinnöissä oli pieni.

Rikostarkastaja Aki Lahtinen Keskusrikospoliisista kertoo, ettei vainajan henkilöllisyydestä jäänyt epäilyä.

– Taustalla on poliisin tekemä analyysi ja muiden toimijoiden kyvyt. Aina toki vaaditaan vähän tuuria, mutta kun on tarpeeksi kykyä ja kun tarpeeksi etsitään, tuurin osuus pienenee. Jos emme olisi löytäneet häntä nyt, väittäisin, että jossain vaiheessa olisimme löytäneet.

Syytteen mukaan Härmäläisen liikemiestuttu olisi houkutellut tämän purjeveneeseen, surmannut ja heittänyt ruumiin mereen. Motiivi oli talousrikoksien peittely. Murhaoikeudenkäynti käytiin Turussa viime joulukuussa.

Asiassa tapahtui käänne käsittelyn jälkeen, kun murhasta syytetyn miehen ex-vaimo lähestyi tutkinnanjohtajaa tekstiviestillä. Hän halusi kertoa mieleensä juolahtaneesta asiasta: Silloisen aviomiehen purjeveneestä oli vuosia sitten kadonnut ankkuri hämmentävällä tavalla.

Tekemänsä huomion ajankohtaa ex-vaimo ei muistanut tarkkaan, mutta se oli Härmäläisen katoamishetken jälkeen.

Härmäläisen ruumiin löytämisen yhteydessä löydettiin myös ankkuri. Lahtisen mukaan poliisi selvittää parhaillaan sen alkuperää.

– Ankkurin epäillään liittyvän rikokseen, hän vahvistaa.

Ruumiin löytämisen yhteydessä löydettiin myös ankkuri. Kuva poliisin esitutkintamateriaalista.

Lahtisen mukaan Härmäläisen epäillään joutuneen ”olosuhteiden perusteella” rikoksen uhriksi. Hän ei voi kuitenkaan kertoa tutkintaa vaarantamatta sitä, oliko ruumiissa esimerkiksi jälkiä, jotka viittaisivat murhaan.

– Vaikka kyseessä ei olisi ollut Härmäläinen, olisimme silti epäilleet henkirikosta, hän kuitenkin paljastaa.

Käräjäoikeudessa oli tarkoitus käsitellä tällä viikolla tapauksen lisätutkinta. Käsittely peruttiin Härmäläisen ruumiin löydyttyä. Uudet todisteet käsitellään käräjäoikeuden istunnossa, kun poliisi on saanut tutkinnan valmiiksi. Siihen voi mennä Lahtisen mukaan viikkoja.

– Tapaus vaatii lisätutkintaa, oikeuslääkärin lausunnon, kuulusteluja, teknistä tutkintaa. Tutkimukset on tehtävä viipymättä, koska syytetty on tutkintavankeudessa. Sekä syyttäjä että poliisi haluavat, että tämä tehdään nopeasti. Tilanne on poikkeuksellinen, koska tapauksesta odotettiin jo tuomiota, Lahtinen sanoo.

” Tapaus vaatii lisätutkintaa, oikeuslääkärin lausunnon, kuulusteluja, teknistä tutkintaa. Tutkimukset on tehtävä viipymättä, koska syytetty on tutkintavankeudessa.

Aluesyyttäjä Niina Merivirta myöntää, että ruumiin löytyminen vahvistaa syyttäjän näyttöä. Hän on iloinen, että etsinnät onnistuivat.

– Kun aikaa oli kulunut näin paljon, siinä oli epävarmuus, että voiko ruumis vielä löytyä. Onhan se todella hieno asia, että löytyi, hän kommentoi.

Hänkään ei osaa arvioida, milloin käräjäoikeuden käsittelyä päästään jatkamaan.

– Pyrimme saamaan asian mahdollisimman joutuisasti eteenpäin.

– Tapaus käydään käräjäoikeudessa läpi lisänäytön osalta. Koko tapausta ei siis tarvitse käsitellä uudestaan.

Kuvaa Airistolta helmikuussa 2022.

Airistolta löydettiin Härmäläisen etsintöjen yhteydessä toinenkin ruumis. Alustavan selvityksen perusteella poliisi epäilee, että vainaja on vuonna 1979 kadonnut mies.

– Vaaditaan tiettyjä toimenpiteitä, jotta voimme olla varmoja (henkilöllisyydestä), mutta hyvin varmasti se on kyseinen henkilö. Tämän vainajan kohdalla ei epäillä rikosta.

Samalta alueelta löytyi muutaman sukelluksen aikana kaksi vainajaa. Olisiko alueella siis syytä jatkaa sukelluksia, vaikka etsinnän kohde Ilpo Härmäläinen löytyi?

Lahtisen mukaan tällaisia etsintöjä järjestettäessä täytyy olla tiedossa, ketä etsitään.

– Meillä ei ole olettamaa, että tuolla alueella olisi ketään.

Merivoimat ehti kuitenkin käydä läpi vain hyvin pienen osan Airistoa.

– Meri kätkee paljonkin salaisuuksia, Lahtinen sanoo.