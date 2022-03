Salakapakka, aikuisten päiväkerho ja pikkuhousut paljastava yllätys – tältä näyttää uusi Viking Glory

Odotetun risteilijän sisustus paljastettiin viimeinkin yleisölle.

Turku

Viking Linen uuden lippulaivan Gloryn nimeä ehdotti nimikilpailussa peräti 450 henkilöä. Virallisesti alus kuitenkin kastettiin maanantaina, kun sen kylkeen iskeytyi samppanjapullo Turun satamassa.

Ensimmäisen virallisen risteilymatkansa alus tekee tiistaina.

Samppanjapullon särkemisestä vastasi aluksen kummi, ruotsalainen korutaiteilija Isabel Lennse. Hän on Viking Linen suurimman omistajan ja hallituksen jäsenen Jakob Johanssonin puoliso.

Isabel Lennse leikkasi nauhan ja päästi samppanjapullon irti perheen ja Viking Linen toimitusjohtajan Jan Hansesin katsellessa.

Sinne se pärskähti, ja nyt Glory on virallisesti Glory

Alus on herättänyt valtavasti kiinnostusta jo ennen ensimmäistä risteilyään. Sen lähes kuuden viikon matkaa Kiinan telakalta Turun satamaan seurasi eri kanavissa noin miljoona silmäparia.

Tiistaina paljastettiin viimeinkin, miltä laiva näyttää sisältä.

Vaikka kuinka pitäisi risteilyjen isoimpana antina muuta kuin visuaalista ilmettä, on myönnettävä, että Viking Glory näyttää raikkaalta.

Vistassa on 4,5 metrin korkuinen katto.

Samaa mieltä on muotivaikuttaja, Fashion Finlandin päätoimittaja Sami Sykkö, joka tutustui uuteen risteilijään tuoreeltaan. Häntä voisi tituleerata myös risteilyasiantuntijaksi, sillä hän on työskennellyt nuorena tarjoilijana paitsi Silja Linen laivoilla myös luksusristeilijöillä ulkomailla.

– Olin töissä buffetissa, pihviravintolassa ja vaikka missä muuallakin, joten tunnen laivamaailman. Tämä on tosi komea ja uudenlainen, hän kertoo.

– Täällä on ensinnäkin muodikkaat värit. Huomaa, että ruotsalaiset suunnittelijat ovat tehneet tämän. Kävin muutama vuosi sitten huonekalumessuilla Tukholmassa, ja värimaailmassa on vähän samaa henkeä.

Glorylla näkee paljon vihreän eri sävyjä, jotka liittyvät sisustuksen ”maritime”-teemaan.

Sykön mielestä Glory jatkaa sitä ”upgreidausta”, jonka Megastar ja Grace risteilylaivoilla aloittivat.

– Laivasuunnittelu on mennyt viime vuosina tosi paljon eteenpäin. Esimerkiksi ravintoloissa ei ajattele olevansa laivalla, vaan ne ovat oikeasti todella hienoja.

Gloryn sydän on metsänvihreää henkivä Torget, jossa matkustajaa tervehtii jättimäinen näyttö. Leveyttä sillä on ainakin 15 metriä, joten harhautuneimmankin risteilijän voisi odottaa löytävän sinne ja samalla hukatut kaverit. Skriini on vain alkusoittoa, sillä näyttöjä on Glorylla enemmän kuin missään Suomen risteilijässä aiemmin. Pystyypä yhdeltä seinältä bongaamaan jopa revontulet.

Eikä laivalla ole yökerhoa. Se on nimittäin ”päiväkerho” Vista, laivan henkilökunta paljastaa. Termissä on ollut heille opettelemista, mutta se on tarkoituksenmukaista, sillä tilaa on tarkoitus käyttää ympäri vuorokauden. Nyt ei olla seinien sisällä, sillä molemmat sivuseinät ovat lasia. Lasia löytyy myös yllättävästä paikasta, sillä jos asemoi itsensä oikeaan kohtaan, näkyy jalkojen alla laivan reuna ja loputtomasti tummaa merta.

Ja jos itsensä asemoi oikeaan paikkaan aluksen laidalla, saattaa ylhäältä lasilattian läpi bongata alushousut jos toisetkin.

– Voidaan myydä tuonne kansipaikkoja näköalalla, yksi kastajaisvieraista heittää.

Aluksella on myös monia muita pieniä kuriositeetteja. Marketissa, laivan ”kauppahallissa” kasvatetaan kaapeissa omia yrttejä, makeiskaupassa on tunnettujen suklaamerkkien omia Glory-tuotteita, ja myymälän eri osien lattioissa ja katoissa vaihtuvat väritykset.

Maistuisiko tuore yrtti?

Glory-suklaata on tarjolla Fazerilla...

...ja sveitsiläisellä kilpailijalla Tobleronella.

Gloryssa on ainoana laivana Itämerellä lasitettu terassi. Huhtikuussa käyttöön otettavalla terassilla on iso näyttö, jolta voi seurata esimerkiksi jääkiekon MM-kisoja.

Lisäksi laivalta löytyy ikioma salakapakka Algoth, jossa alkoholit saadaan esiin tai piiloon kaappien ovet sulkemalla, vierailijoista riippuen.

Lasilattian läpi on luvassa yllätyksiä molempiin suuntiin.

Sykkö nostaa esiin myös spa-osaston, josta löytyy oma joogasali virtuaalitunteineen sekä kuuden hengen makuuallas, josta on suora näkymä merelle.

– Spassa on tosi ylelliset ja hienostuneet hoitohuoneet, ja saunaosasto on vielä Graceakin hienompi, hän sanoo.

Jos karaoke ei kiinnosta, on mahdollista joogata.

Spa-osastolta avautuvat mukavat maisemat.

Sykkö arvostaa myös taiteen tuomista laivalle. Maanantaina päivänvalon näki Stefan Lindforsin suunnittelema veistostrilogia Havets teater, joista suurin teos, linnun ja kalan yhdistävä Vatten och vind, on useita metriä pitkä.

Stefan Lindfors kertoi halunneensa alun perin suunnitella taidetta rekkamiesten iloksi autokannelle. Lopulta teoksia tuli kolmeen eri kerrokseen.

Aluksen keulassa sijaitseva ”Majakka”, pyöreä kokoushuone, on saavuttanut jo suuren suosion. Se on ollut niin buukattu, että yksi ryhmä on tulossa sinne syömään rapuja kuudelta aamulla.

Kaikki paikat on myyty ensimmäiselle matkalle Ahvenanmaan kautta Tukholmaan, ja kaikki hytit on buukattu myös paluumatkalle Turkuun.

Sami Syköllä on tuliterästä aluksesta vain yksi moite.

– Harmittaa, että pitää tulla Helsingistä Turkuun, että pääsee tälle laivalle, hän sanoo.

Keula halutaan buukata vaikka kuudelta aamulla.