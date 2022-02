KRP: Merestä löytynyt vainaja ei ollut lakimies Ilpo Härmäläinen

Turusta Airiston alueelta merestä löytynyt vainaja ei ollut 1994 kadonnut lakimies, KRP tiedottaa.

Turun Airiston alueelta viime keskiviikkona merestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä on selvitetty alustavasti. Selvityksen perusteella kyseessä ei ole Turussa vuonna 1994 kadonnut lakimies Ilpo Härmäläinen, tiedottaa keskusrikospoliisi.

– Poliisi on pystynyt sulkemaan pois sen mahdollisuuden, että kyseessä olisi ollut hän. Alustavan selvityksen perusteella poliisi epäilee, että vainaja on vuonna 1979 kadonnut mies, mutta henkilöllisyys varmistuu vasta tarkemmissa tutkimuksissa. Miehen omaisille on kerrottu epäilystä, sanoo rikostarkastaja Aki Lahtinen KRP:n tiedotteessa.

Merestä löytyneen vainajan kuolemansyyn selvittäminen jatkuu. KRP:n mukaan tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että hänen kuolemaansa liittyisi rikosta.

Vainaja löytyi, kun merivoimien sukeltajat olivat suorittamassa poliisin pyytämää virka-aputehtävää. Virka-apu liittyi vuonna 1994 kadonneen Härmäläisen etsintöihin

Kadonneen lakimiehen etsinnät jatkuvat edelleen.