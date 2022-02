Ratkaisun hetket ovat käsillä lähes 27 vuotta pimeänä pysyneessä murhajutussa. Upottiko liiketuttava nuoren lakimiehen ruumiin mereen ankkurin avulla? Sitä ratkotaan ensi viikolla käräjäsalissa.

Turussa elokuussa 1994 kadonneen lakimiehen murhamysteerissä on lyhyen ajan sisään tapahtunut kaksi merkittävää käännettä.

Torstaina KRP tiedotti, että merivoimien sukeltajat olivat löytäneet Turun Airiston alueelta merenpohjasta vainajan, joka oli ollut vedessä huomattavan pitkään.

Vainajan henkilöllisyys ei poliisin mukaan ole vielä varmistunut, mutta kyseessä voi hyvinkin olla Härmäläisen ruumis. Ruumis löytyi, kun sukeltajat olivat virka-aputehtävällä mukana Härmäläisen etsinnöissä.

Pari viikkoa sitten murhaa tutkiva keskusrikospoliisi (KRP) sai myös vihjeen, jonka mukaan Ilpo Härmäläisen murhasta syytetyn 68-vuotiaan bisnesmiehen purjeveneestä olisi kadonnut ankkuri samoihin aikoihin Härmäläisen katoamisen kanssa. Vihje antaa poliisille syyn epäillä, että ankkuria on saatettu käyttää osana ruumiin hävitystä.

Poliisin lisätutkintapöytäkirja paljastaa, että tieto ankkurin katoamisesta saavutti poliisin pari viikkoa sitten, kun murhasta syytetyn bisnesmiehen ex-vaimo lähestyi tutkinnanjohtajaa tekstiviestillä.

Tältä näytti Turun Airiston merenselällä perjantaina aamupäivällä. Alueelta löytyi keskiviikkona ruumis, joka saattaa olla kadonneen Ilpo Härmäläisen.

Murhasyytetyn miehen ex-vaimo tahtoi kertoa poliisille yllättäen mieleensä juolahtaneesta muistikuvasta. Naisen mukaan bisnesmiehen purjeveneestä oli vuosia sitten kadonnut ankkuri hämmentävällä tavalla.

Ex-vaimo kertoi lisäkuulusteluissa, kuinka pariskunta oli harrastanut purjehdusta. Merimatkoille lähteminen oli aina vaatinut tiettyjä varustautumistoimia. Ennen erästä takavuosien purjehdusreissua bisnesmies oli ex-vaimon mukaan kertonut, että purjeveneen ankkuri oli varastettu.

– Tilanne oli sellainen, että olimme lähdössä ja kannoimme tavaraa autoon. Silloin hän (murhasyytetty mies) sanoi, että ankkuri oli varastettu. Ihmettelin sitä kovasti, koska ei sieltä Satavasta yleensä mitään varastettu. Olimme molemmat jo käyneet veneessä ja teimme pakkausta, kun hän ilmoitti asiasta, nainen kertoi poliiseille pari viikkoa sitten.

Poliisin lisätutkintaan liitetty kuva aura-ankkurista. Murhasyytetyn miehen ex-vaimon mukaan purjeveneestä oli kadonnut vastaavanlainen ankkuri.

Nainen ei kuulusteluissa ollut varma, koska tilanne oli tarkalleen ottaen tapahtunut.

– En tiedä mikä vuosi oli. En osaa sanoa, mikä aika vuodesta oli, mutta ei se ainakaan ihan aikainen kevät tai myöhäinen syksy ollut, eli ei mitenkään erityisen kylmä ilma. Muistan sen, kun itsekin sitä ihmettelin, että voimmeko nyt lähteä mihinkään, kun sitä ankkuria ei ole.

Ankkurimuiston lisäksi naisella oli poliisille muitakin uutisia. Hän oli löytänyt kotoaan purjeveneen lokikirjan. Naisen mukaan lokikirja oli jäänyt pariskunnan yhteiseen kotiin miehen muuttaessa sieltä pois eron aikaan. Pari erosi vuonna 2006.

Lokikirjaan on tapana merkitä veneen kulku- ja käyttötietoja. Yhteisten purjehdusten aikaan nainen oli vastannut lokikirjan tietojen täyttämisestä, ja mies oli tehnyt lähinnä satunnaisempia merkintöjä. Ankkurin katoamisesta ei ollut mainintaa.

Härmäläinen katosi 3. elokuuta vuonna 1994.

Veneen lokikirjassa viimeisin katoamista edeltävä merkintä ajoittuu heinäkuun loppuun. Seuraava lokimerkintä oli tehty 5. elokuuta, eli pari päivää Härmäläisen katoamisen jälkeen.

Purjeveneen lokirjassa ei ollut merkintöjä Härmäläisen katoamispäivältä. Seuraava merkintä oli 5.8.1994, eli pari päivää Härmäläisen katoamisen jälkeen.

Ex-vaimon antamien tietojen jälkeen poliisit kuulustelivat uudelleen myös murhasyytettyä miestä, joka on ollut tutkintavankina elokuusta saakka.

Ensin mieheltä kysyttiin, oliko hänen veneestään koskaan kadonnut tai viety ankkuria.

– Ei meidän purjeveneestä ole koskaan varastettu ankkureita. Siinä on ollut aina kaksi Bruse-merkkistä ankkuria. Keulassa on ollut 15 kilon ankkuri ja perässä 6 kilon ankkuri ja siellä ne ovat vieläkin, mies vastasi.

Poliisi kertoi syytetylle tarkemmin, millaisia tietojen ankkurin katoamisesta oli saatu.

Kuulustelija halusi tietää, "käytettiinkö ankkuria Ilpo Härmäläisen katoamisen yhteydessä”.

Murhasyytetty vaikutti suivaantuvan kysymyksistä.

– Minä en tiedä asiasta mitään ja mun veneen ankkureita ei ainakaan ole käytetty, kun ne ovat siellä paikallaan. En tiedä, kuka yrittää tehdä minusta väkisin syyllistä.

– Kyllä toi on täyttä puppua, täyttä valhetta. Sieltä ei ole koskaan puuttunut yhtään ankkuria keulasta perästä. Koko juttu on täyttä potaskaa. Se, joka on ton keksinyt, pitäisi miettiä mitä puhuu, eikä mitä sylki suuhun tuo.

Syytetty kiistää nähneensä Ilpo Härmäläistä lainkaan katoamispäivänään tai olleensa hänen kanssaan tuolloin missään tekemisissä.

Tieto ankkurin katoamisesta oli joka tapauksessa niin merkittävä, että asian oikeuskäsittely meni nyt uusiksi.

Uusia todisteita käsitellään ensi keskiviikkona Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Asiasta kertoi aiemmin Yle.

Alun perin käräjäoikeuden piti antaa murhajutussa tuomio ensi perjantaina, sillä oikeusistunnot oli jo saatu aiemmin päätökseen.

Nyt tuomionanto todennäköisesti siirtyy tuonnemmaksi.

Poliisi uskoo, että lakimies murhattiin tällä veneellä ja ruumis upotettiin mereen.

Ilpo Härmäläisen katoaminen on pysynyt pimeänä yli 27 vuotta. Keskusrikospoliisi avasi jutun tutkinnan uudelleen viime vuonna.

Härmäläisestä oli katoamisensa aikaan tullut perheenisä, eikä hänellä omaistensa mukaan ollut mitään syytä omaehtoiseen katoamiseen.

Viimeisen kerran mies nähtiin elossa Turun keskustassa, kun hän poistui kotoaan Eerikinkadulta. Sen jälkeen hänen uskotaan nousseen auton kyytiin.

Syyttäjän mukaan murhasyytetty bisnesmies olisi vienyt Härmäläisen purjeveneelleen, surmannut tämän ja hävittänyt ruumiin Airistolle.

Murhan motiiviksi on esitetty murhasyytetyn, Härmäläisen ja kolmannen liikekumppanin epäselviä liiketoimia, joiden ei haluttu paljastuvan poliisille.

Alkujaan murhasta epäiltiin kahta miestä, nyt syytettyä 68-vuotiasta sekä toista liiketuttavaa. Jälkimmäistä kuultiin aiemmin oikeudenkäynnissä todistajana.

Liiketuttava oli jo 90-luvulla katoamisen jälkeen sanonut Härmäläisen veljelle uskovansa, että ruumis on ”Airiston syvimmässä kohdassa”.

