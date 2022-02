Sukeltajat löysivät ruumiin Turun Airistolta – vainaja ehkä murhattu lakimies Ilpo Härmäläinen

Ruumislöytö pistää murhakäräjät uusiksi.

Merivoimien sukeltajat ovat löytäneet Turun Airiston alueelta ruumiin, joka on virunut merenpohjassa huomattavan pitkään. Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee, että vainaja on vuonna 1994 kadonnut lakimies Ilpo Härmäläinen.

Härmäläisen epäillään joutuneen murhan uhriksi. Sukeltajat etsivät Härmäläisen ruumista virka-apuna poliisille, joka on jatkanut tapauksen tutkintaa, vaikka oikeudenkäynti jutussa aloitettiin ilman vainajaa.

– Ruumiin löytyminen oli monien asioiden summa ja laajan viranomaisyhteistyön tulos, rikostarkastaja Aki Lahtinen KRP:stä sanoo.

Hän korostaa, ettei vainajaa ole vielä tunnistettu, joten vielä on liian aikaista julistaa, että Härmäläinen on löytynyt. Ruumis löydettiin eilen keskiviikkona ja se on maannut merenpohjassa vuosikymmeniä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa vireillä oleva oikeudenkäynti menee ruumislöydön takia uusiksi. Murhasta syytetään Härmäläisen katoamisen aikaista liiketuttavaa. Käräjäoikeuden piti Lahtisen mukaan antaa tuomio ensi viikolla, mutta aikatauluihin tulee nyt muutoksia.

Yle ja Turun Sanomat uutisoivat aiemmin torstaina, että lakimies Härmäläisen murhaoikeudenkäynnissä on ilmaantunut uusi yllättävä todiste.

Mediatietojen mukaan murhasta syytetyn liiketuttavan ex-vaimo oli yllättäen helmikuussa muistanut, että murhasta epäillyn miehen purjeveneestä hävisi iso ankkuri samoihin aikoihin, kun Härmäläinen katosi.

Ex-vaimo oli ilmoittanut muistikuvastaan murhatutkintaa johtavalle keskusrikospoliisille. Syyttäjä määräasia asiassa lisätutkinnan. Poliisi epäilee nyt, että ankkuria saatettiin käyttää apuvälineenä ruumiin upottamisessa.

Yle kertoo, että murhajutun käsittelyä tullaan syyttäjän pyynnöstä jatkamaan käräjillä ensi viikon keskiviikkona 2. maaliskuuta.