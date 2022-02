Rocky-hevonen on yksi eläimistä, joita Tuulispään eläinsuojelukeskus pystyy jatkossa auttamaan. Keräyksen turvin yhä useammalle voidaan etsiä uusi hyvä koti.

Paksun tumman harjan alta vilahtaa silmä, joka vilkaisee tulijoita. Nuuhkaisu, ja sen jälkeen hevonen jatkaa rauhallisesti heinän pureskelua. Sillä hevosesta todellakin on kyse, vaikka Rockylla on painoa 69 kiloa – siis bernhardinkoiran verran.

Somerolla sijaitsevassa eläinsuojelukeskus Tuulispäässä asuu noin 100 pelastettua eläintä, mutta Rocky ei jää pitkään muiden seuraksi. Miniatyyrihevonen Rocky on yksi monista uutta kotia etsivistä eläimistä, joita Tuulispäässä pystytään jatkossa auttamaan.

– Meillä oli joulukeräys, jonka tavoite oli saada puolen vuoden kuivikkeisiin 8 000 euroa. Ihmiset olivat lahjoittavalla tuulella, ja keräys tuotti yli 40 000 euroa, Tuulispään perustaja Piia Anttonen kertoo.

Rockylle olisi ottajia jonoksi asti. Piia Anttonen haluaa varmistaa, että kaikki Tuulispäähän tulevat eläimet saavat hyvän kodin.

Heräsi ajatus siitä, miten Tuulispäähän tarjottuja eläimiä voitaisiin auttaa entistä enemmän. Isoille maatilaeläimille ei ole juurikaan sijoituspaikkoja Suomessa.

– Meille tarjotaan eläimiä päivittäin, ja jos jonain päivänä ei tarjota, seuraavana päivänä tarjotaan enemmän. Tiedusteluita tulee ympäri Suomen, ja viranomaistapauksia ihan pohjoisesta saakka.

Muutaman kilometrin päässä asuva naapuri vuokraa Tuulispäälle tiloja vanhalla lihakarjatilalla. Nyt tiloja aiotaan hyödyntää laajemmin.

– Osa keräysvaroista menee remontointiin ja osa palkkakuluihin. Meillä on rekry käynnissä, sillä toiminta laajenee niin paljon. On mahdoton ajatus, että nykyiset hoitajat ehtisivät tekemään hommia myös vuokratilalla.

Tuulispää pystyy nyt siis ottamaan vastaan eläimiä, joille ei ole tarjota tilanpuutteen vuoksi pysyvää kotia eläinsuojelukeskuksessa. Eläimille etsitään uudet kodit.

– Heräsin tähän, kun paikallinen ihminen oli pulassa ja tarvitsi apua hevosten kanssa. Niiden omistaja oli kuollut, ja häneltä oli jäänyt kolme hevosta, joita ei osattu hoitaa. Meillä ei ollut tilaa, ja se tuntui tosi hirveältä. Ajattelin, että meidän olisi pitänyt pystyä auttamaan.

Hevoset saatiin onneksi myytyä, mutta se ei aina ole välttämättä helppoa.

– Tällaisia tapauksia tulee usein vastaan, että on vakava sairastuminen tai kuolema perheessä. On ihanaa, että ihmiset ottavat yhteyttä ennen kuin eläimet ovat eläinsuojelutilanteessa. He ovat mahdollisesti yrittäneet etsiä kotia jo muualtakin. Haluamme auttaa sekä ihmisiä että eläimiä.

Tuulispäähän on jo saapunut uutta kotia etsiviä eläimiä. Vuokratiloissa on viisi lammasta, ja viikon kuluttua saapuu pari lisää sekä kukkoja. Aitauksessa juoksentelee Kentsu, 6-vuotias ravuri, jonka kisajännitys ja pyörtyily olivat viedä teuraaksi. Ja sitten on tietysti teurasuhan alle joutunut, pitovaikeuksien vuoksi saapunut Rocky, joka on ollut Tuulispäässä kolme viikkoa. Somessa alkoi kuhina, kun Tuulispää kertoi pikkuhevosen saapumisesta.

– Rockysta tuli ihan kilpailu, ja ihmiset lähettivät hakemuksia, joissa oli suosittelijoita. Nyt meillä on neljä hyvää kotiehdokasta, ja heidät on haastateltu, Anttonen kertoo.

Vuokratiloissa on toistaiseksi vain viisi kotia etsivää lammasta. Lisää on tulossa.

Tuulispäästä 10 minuutin ajomatkan päässä sijaitseva entinen lihakarjatila tarjoaa väliaikaisen paikan uutta kotia etsiville eläimille.

Tuulispäässä halutaan varmistaa, että eläimet päätyvät hyvään kotiin. Silloin myös eläimestä luopuvalla omistajalla on parempi olo.

– Ja ne, joille ei löydy kotia, siirtyvät varmaan pysyvästi meille, Anttonen lisää.

Kaikkia eläimiä ei valitettavasti voida ottaa kodin etsintään.

– Lampaille, kanoille ja hevosille löytyy lemmikkikoteja. Nauta on vaikea, samoin siat, sillä afrikkalaisen sikaruton vuoksi niille täytyy olla jykevät aidat. Jopa minipossuille on vaikeaa löytää kotia, Anttonen sanoo.

Tuulispäässä ei tehdä kauppaa eläimillä. Anttonen kertoo, että korvauksen pyytäminen uudelta omistajalta on tuntunut vähän hankalalta.

– On vaikea määrittää eläimelle hintaa, koska tuntuu, että siinä arvotetaan eläintä. Tulimme siihen tulokseen, että korvaus riippuu kuluista. Esimerkiksi Rocky kävi klinikalla tarkastuksessa ja ruunattiin. Samalla suljettiin pois se, ettei käytöksen taustalla ole kipuja.

Herne, maissi ja paprika viettävät ruokailuhetkeä.

Rocky tassuttelee aitauksessa itsekseen. Välillä se tulee kurkkaamaan, mitä pihalla käyskentelevät vuohet puuhailevat. Myös ravuri Kentsu on omassa aitauksessaan, vaikka Tuulispäässä on useita asukashevosiakin. Siihen on syynsä.

– Puoli vuotta on aika, että eläin kotiutuu ja löytää oman paikkansa porukassa. Esimerkiksi hevosia ei laiteta sekaisin pysyvien asukkaiden kanssa. Olisi ikävää repiä ne eroon, jos ne ovat jo luoneet ystävyyssuhteen. On helpompaa, että eläimet laumautuvat uudessa kodissa, Anttonen sanoo.

Uuden eläimen tuleminen on aina omanlaisensa seikkailu, sillä koskaan ei tiedä, millaisia persoonia niistä paljastuu.

– Osa voi olla tosi stressaantuneita, ennen kuin löytävät oman paikkansa. Toiset ovat aluksi rauhallisia, mutta heistä voi kuoriutua mitä tahansa, kuten meidän vanhasta Möömö-lehmästä. Möömö oli ollut viisi vuotta vain sisällä, ja lihakset olivat tosi huonossa kunnossa. Nyt hän on saanut lisää massaa ja juoksentelee innoissaan aitauksessa.