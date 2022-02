Kakka sai kansan liikkeelle Turussa – pökäleitä haalittiin Oulusta asti

Kakka ei ole pelkkä haiseva turhake, vaan siitä on jopa pandemian ennustamiseen, selviää Kappas, kakkaa -näyttelyssä.

Kiinteä uloste, tuttavallisemmin kakka, ei yleensä esiinny kovin positiivisessa valossa. Kun jotain menee rikki, se menee paskaksi. Kun toiselle haistatellaan, hyvin usein tämän toivotaan nuuhkivan ulosteen hajua. Puhumattakaan jokakeväisestä koirankakka-keskustelusta. Kuinka voikaan pökäle aiheuttaa niin suurta raivoa, vaikka se ei enää edes haise?

Kakan olemassaoloa pahempaa on kuitenkin sen katoaminen. Ummetus on olotila, jota tuskin kukaan toivoo itselleen. Eikä toimiva ruoansulatus ole ainoa asia, johon kakkaa tarvitaan.

Tästä ajatuksesta ponnistaa Turun biologisessa museossa käynnissä oleva Kappas, kakkaa -näyttely, jossa kävijöille on tarjolla monenlaista kikkaretta ja tarinaa niiden takana.

Kettu näyttää toimivan ruoansulatuksen mallia Kappas, kakkaa -näyttelyssä.

Tiesitkö esimerkiksi, mikä eläin syö oman ulosteensa? Tai mikä eliö ei kakkaa ollenkaan?

Aika harva tietää. Se on vain yksi niistä syistä, miksi Turussa päätettiin kasata kakat yhteen ja järjestää näyttely.

– Syytä on kysytty meiltä useasti. Kakka on olennainen olennainen osa luonnon kiertokulkua ja tapa poistaa elimistöstä tarpeettomia aineita. Se on joskus ainoa jäljelle jäänyt johtolanka eläimen läsnäolosta. Jos luonnossa tulee kakka vastaan, se yleensä kiinnostaa, amanuenssi Siiri Jaakkola perustelee.

– Toki se myös yleensä ällöttää tai naurattaa eli saa tunnereaktion aikaan, hän lisää.

Näyttely on ollut nyt kuukauden verran auki. Jaakkola paljastaa, että kakka todellakin on kiinnostanut.

– Meillä on ollut paljon kävijöitä laidasta laitaan, kaikenikäisiä ja myös sellaisiakin kävijöitä, joille meidän museo ei ole ollut ennestään tuttu.

Näyttelyssä on runsaasti sitä itseään, noin parikymmentä erilaista pökälettä ja papanaa. Niitä on jouduttu etsimään eri paikoista.

– Osa on aika vanhojakin, meidän museon kokoelmista, ja osa on kerätty näyttelyä varten.

Jaakkola kertoo, että joidenkin ulosteiden kohdalla täytyi tehdä täsmäisku ja mennä itse metsään.

– Esimerkiksi valkohäntäkauriin papanat on kerätty viime vuonna tätä näyttelyä varten.

Pökäleistä ja pipanoista tehty kollaasi lähentelee taidetta.

Metsän kuninkaan eli karhun marjaista kakkaa varten jouduttiin näkemään paljon vaivaa, sitä kun ei löytynyt mistään päin Turkua.

– Lopulta se tuli Oulun eläinmuseosta meille postilla. En tiedä, läpivalaistiinko pakettia matkalla. Sisältö olisi saattanut herättää vähän ihmetystä.

Ennen kuin kukaan ehtii sääliä postivirkailijoita, kerrottakoon, että näytekakat eivät haise. Niissä voi olla mieto haju, mutta niitä ei välttämättä edes tunnista hajun perusteella, sillä ne kuivataan säilytystä varten.

Kakkaa koskevia sanontoja löytyy Suomesta useita.

Pelkästään pökäleiden bongailuksi ei näyttelyvierailu mene, sillä ääneen pääsevät niin arkeologi, evoluutiobiologian tutkija kuin bakteeriopin professorikin. Jälkimmäinen osaa kertoa, että kakka voi olla ratkaisu seuraavan pandemian ennustamiseen.

Ei mitään turhaa tavaraa, siis.

Sen ovat huomanneet kävijätkin.

– Monet tulevat tänne vähän sillä mielellä, että hehe, mikäs juttu tämä on, kun on kakkaa museossa. Kierroksen jälkeen he ovat todenneet, että tämähän on ihan mielenkiintoinen juttu. Olemmekin yrittäneet avata uusia näkökulmia, että se ei olisi vain ällöttävä asia, vaan että kakalla on paljon muitakin merkityksiä, Jaakkola sanoo.

Ja jos jutun alussa esitettyjen kysymyksien vastaukset jäivät mietityttämään, paljastettakoon, että jäniseläimet syövät omat ulosteensa ja riikinkukkokehrääjä ei koskaan kakkaa.