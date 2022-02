Turkulaismies jakoi satoja HIMin ja muiden yhtyeiden albumeita verkkoon – selitys tahattomuudesta ei mennyt läpi

Käräjäoikeuden tuomio sakoista ja korvauksista jäi voimaan.

Turun hovioikeus ei antanut valituslupaa keski-ikäiselle turkulaismiehelle, jonka käräjäoikeus tuomitsi tekijänoikeusrikoksesta viime marraskuussa. Näin sekä sakkotuomio että mittavat vahingonkorvaukset jäävät voimaan.

Vastaaja oli jakanut Direct Connect -vertaisverkon kautta suuren määrän musiikkia laittomasti ja näin loukannut Musiikkituottajat -IPFI Finland ry:n ja Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n oikeuksia.

Vastaaja oli jakanut laittomasti yleisön saataville lähes 600 eri albumia. Todisteena käräjäoikeuden käsittelyssä esitettiin muun muassa kuvaruutukaappauksia. Niistä kävi ilmi, että HIM oli yksi piratismin kohteena olleista bändeistä. Yhteensä vastaaja oli jakanut laittomasti 8 621 musiikkikappaletta.

Teknisesti suojattujen musiikkikappaleiden keskimääräinen hinta laillisessa äänitteiden online-kaupassa on 1,20 euroa. Teosto ry:n hyvitysvaatimus perustui verkkojakeluhintaan, joka on kahdeksan prosenttia loppukäyttäjähinnasta eli 0,10 euroa per kappale. Musiikkituottajien hyvitysvaatimus perustui kappaleiden verkkojakeluhintaan vähennettynä musiikin tekijöiden korvauksella eli 1,10 euroa per kappale.

Lisäksi päälle tulivat vielä selvitys- ja valvontakulut, joita olivat muun muassa tuntihinta teoksien tunnistamisesta ja niiden luetteloinnista.

Vastaaja myönsi esitutkinnassa ladanneensa musiikkikappaleita vastikkeetta, käyttäneensä jako-ohjelmaa ja jakaneensa sillä kappaleita eteenpäin.

Hän kuitenkin valitti päiväsakkojen ja korvaussummien määristä hovioikeuteen. Hänen mukaansa ne olivat liian korkeat suhteessa hänen elämäntilanteeseensa, tuloihinsa ja varallisuuteensa. Vastaaja ei ollut valituksensa mukaan toiminut tahallisesti eikä aiheuttaakseen vahinkoa kenellekään. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa.

Mies joutuu korvaamaan Teosto ry:lle ja Musiikkituottajille yhteensä noin 4 000 euroa, selvitys- ja valvontakuluja noin 1 200 euroa ja oikeudenkäyntikuluja noin 1 400 euroa.

Hänet tuomittiin 70 päiväsakkoon, mikä tekee hänen tuloillaan 420 euroa.