Hiekoitussepelin tuottajat myyvät kaiken, mitä pystyvät tuottamaan. Tavaratalot rikkovat myynnissä ennätyksiä.

Kunnossapitourakoitsijoilla on riittänyt puuhaa Turun seudulla. Arkistokuva.

Sään jatkuva vaihtelu on saanut Varsinais-Suomen kadut liukkaiksi ja urakoitsijat urakoimaan.

Keli on kurittanut maakuntaa sen verran, että hiekoitussepelin menekki on jopa kolminkertainen edellisiin talviin verrattuna.

– Kaikki menee, mikä vähänkin saadaan tuotettua, viime talviin verrattuna 2–3-kertaisesti. Se on ihan älytöntä, enkä muista, milloin tällaista olisi ollut, Jarkko Elo Elon sora ja sepeli Oy:stä kertoo.

Yhtiö pystyy tuottamaan päivässä muutaman sata tonnia sepeliä. Varastoon asti sitä ei juurikaan riitä. Soittoja normaalin asiakaskunnan ulkopuolelta on tullut huomattavasti aiempaa enemmän.

– Omat asiakkaat ovat olleet pääprioriteetti, ja ylimääräiset on jaettu halukkaille, Elo sanoo.

– Yritämme pitää vähän puskuria varastossa, jos tulee laiterikko tai jokin muu seisokki tuotantoon. Virka-aikana lähtee enemmän tavaraa kuin saamme tuotettua. Olemme joutuneet pidentämään työpäivää, jotta saadaan puskuria seuraavaan päivään.

Tilanteen on aiheuttanut jatkuva vuorotellen tapahtuva pakastuminen ja lauhtuminen. Kun tien pinta sulaa, kivet painuvat alaspäin. Kun pakastuu ja sataa lunta, kivet siirtyvät aurauksen mukana tien sivuun.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Turun Sanomien haastattelema urakoitsija kertoo, että sepeliä on jouduttu soittelemaan eri puolilta ja jonottamaan päivittäin jopa 3–4 tuntia.

Läntisen ja eteläisen Turun talvikunnossapidosta vastaavan Kuntec Oy:n toimitusjohtaja Harri Kaunisto tunnistaa ongelman.

– Saatavuusongelmia ehdottomasti on, mutta me olemme saaneet sitä toistaiseksi tarpeisiimme. Meillä on omia toimittajia ja varastointimahdollisuus.

Kuinka paljon enemmän hiekoitusta on jouduttu tekemään verrattuna aiempiin vuosiin?

– Tarkkoja lukemia en osaa sanoa, mutta normaaliin talveen verrattuna paljon enemmän. Kelit ovat olleet talvikunnossapidon osalta aika karmeat, Kaunisto sanoo.

Vaikka priorisointia joudutaan aina tekemään, toistaiseksi mitään paikkaa ei ole jouduttu jättämään hiekoittamatta materiaalipulan vuoksi.

Turussa on liukasteltu viikkokaupalla tänä talvena.

Entä miten tilanne heijastuu tavallisen hiekoittajan elämään? Onko vaarana, että oma piha muuttuu luistelukentäksi, kun sepeliä ei saa mistään?

Turkulaisista tavarataloista kerrotaan huojentavia uutisia: Sepeli ei ole toistaiseksi loppumassa, vaikka se hyvin haluttua tavaraa onkin.

– Vuodet eivät ole veljeksiä, ja sepelimenekki on tosi vaihtelevaa. Keskimäärin voisi sanoa, että normaalivuoteen verrattuna sitä on myyty nyt kolminkertaisesti eli enemmän kuin koskaan, Bauhaus Raision tavaratalonjohtaja Tapio Laaksonen sanoo.

Vaikka liukkauteen tuskin on tulossa akuuttia muutosta, huoleen ei ole syytä.

– Olemme toistaiseksi saaneet sepeliä, ja varastotilanne on hyvä. Tilanteeseen on myös varauduttu etukäteen, Laaksonen sanoo.

Myös K-Rauta Skanssista kerrotaan, että tarvikkeita liukkauden estoon on hyvin saatavilla.

– Hiekoitushiekkaa ja mursketta löytyy, ja sepeliäkin tulee tänään 1 000 säkkiä, kauppias Jari Luotonen ilmoittaa.