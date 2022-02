Oikeuden ääninauhat paljastavat: Mikko ja Helena Koivu eri mieltä jopa siitä, missä maassa heidän kotinsa oli

IS:n haltuunsa saamat ääninauhat todistavat, miten Mikko ja Helena Koivu väänsivät avioerostaan käräjäoikeudessa.

Ex-jääkiekkotähti Mikko Koivun ja hänen vaimonsa Helenan avioeroasia on vireillä Yhdysvalloissa ja Suomessa.

Pariskunta ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, kummassa maassa avioero pitäisi käsitellä.

Oleellista avioeron ratkaisun kannalta on se, kummassa maassa on heidän varsinainen asuinpaikkansa. Koivuilla on tästäkin eripuraa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus kuuli Koivuja viime lokakuussa. IS sai haltuunsa istunnosta tallennetut ääninauhat. Ne todistavat, miten Mikko ja Helena Koivu väänsivät avioerostaan.

– Mä en itse asiassa ihan henkilökohtaisesti ymmärrä, miten on edes mahdollista olla avioero vireillä kahdessa paikassa, Helena sanoi oikeuskäsittelyssä.

Mikko Koivu ehti toimittaa avioeropaperit oikeuteen ensin. Helenan mukaan syynä tähän oli se, että Mikko vältteli avioeropapereiden vastaanottamista Yhdysvalloissa.

– Amerikassa pitää antaa paperit hänelle ihan suoraan käteen, kun haluaa avioeron hakea. Eli täällä on vähän eri tavalla kuin miten Suomessa menetellään, Helena kertoi.

– Hän vältteli niitä papereita, ja sen aikana hän pisti avioeron vireille Suomessa, hän jatkoi.

Lopulta Helena Koivun edustaja ilmestyi jäähallille ja heitti avioeropaperit Mikon jalkoihin kesken NHL-ottelun, kun tämä poistui kaukalosta pukukoppiin.

Helena Koivun mielestä perheen koti on aina ollut Yhdysvaltain Minnesotassa.

– Meidän koti on aina ollut täällä, ja lapset ovat tosiaan täällä syntyneet. He käyvät täällä koulua, heidän rutiinit, heidän lääkärit, heidän kaverit, kaikki asuvat täällä. Mä näen tällä hetkellä parhaaksi lasten ja meidän asua täällä, Helena kertoi.

Mikon mielestä perheen koti on aina ollut Suomen Turussa. Hänen mukaansa perheen oleskelu Yhdysvalloissa on perustunut ainoastaan hänen NHL-uraansa, joka päättyi viime vuoden helmikuussa. Keväät ja kesät perhe oli Suomessa.

Mikko Koivun mielestä perheen koti on aina ollut Suomen Turussa.

Mikon mielestä heidän tarkoituksenaan ei ollut missään vaiheessa jäädä pysyvästi Yhdysvaltoihin. Mikon mukaan tarkoitus oli palata Suomeen hänen peliuransa päättymisen jälkeen.

– Enemmänkin herätti keskustelua, että asutaanko Turussa vai Helsingissä. Se oli enemmänkin se keskustelun aihe, missä ollaan, Mikko sanoi oikeuskäsittelyssä.

– Ainoa keskustelu Amerikan suunnalta oli ensimmäinen vuosi peliuran päättymisen jälkeen, ollaanko täällä vai tullaanko saman tien Suomeen liittyen lasten kouluun tai käytännön järjestelyihin, jotta asiat mukautuvat helposti. Siinä on verotusasiat ja tällaiset asiat, mitkä pitää ottaa huomioon, Mikko kertoi.

Mikko Koivun mukaan hän on tällä hetkellä Yhdysvalloissa vain ja ainoastaan lastensa takia. Hänellä on työviisumi, joka umpeutuu kesäkuun lopulla.

– Henkilökohtaisesti ainoa asia, mikä minut täällä pitää, on se, koska lapset ovat täällä Amerikassa, hän kertoi.

Mikko ja Helena Koivu vuonna 2016.

Hän on joutunut muuttamaan Yhdysvallassa omistamastaan talosta, jonne Helena jäi lasten kanssa asumaan. Mikko on ostanut itselleen toisen asunnon, jossa näkee lapsiaan. Koivut ovat päässeet lasten tapaamisista sopuun.

Koivuilla on tiukka, omaa omaisuutta suojeleva avioehto, jonka mukaan aviovarallisuussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia asuinpaikasta riippumatta. Oikeus toisen omaisuuteen ja varallisuuteen on vain siinä tapauksessa, jos avioliitto päättyisi toisen kuolemaan.

Siitä ei kuitenkaan tehty kirjausta, missä avioehtosopimusta mahdollisesti koskevat erimielisyydet ratkaistaan. Helena Koivu on väittänyt, että hänet olisi painostettu avioehtoon eikä avioehto olisi sen takia pätevä.

Helena Koivun asianajaja Erno Bomberg kyseenalaistikin oikeudessa sen, oliko Mikko Koivulla riittävän hyvä asianajaja avioehtosopimusta laadittaessa.

– Kyllä oli, Mikko vastasi.

Mikko ja Helena Koivu kuvattuna vuonna 2017.

Siihen hän ei osannut vastata, miksei avioehtosopimukseen kirjattu sitä, missä maassa mahdolliset riidat ratkotaan.

– Itse en ole tehnyt paperia. Mutta niin kuin sanoin, itse olen ollut siinä uskossa, että kun avioehto sanoo, että ”riippumatta asuinpaikasta”, niin tämä avioehto tulee pätemään. En ole tietysti itse lakia lukenut, Mikko kertoi.

Helena Koivulla on tällä hetkellä viisumi Yhdysvaltoihin yritystoimintansa takia. Hän on kehitellyt muun muassa luonnonmukaisia ihonhoitotuotteita.

Oikeuskäsittelyn aikaan yritystoiminta ei ollut lähtenyt toistaiseksi suureen lentoon.

– Tällä hetkellä aika tällaista hiljaista. Tosiaan vasta viime vuonna (2020) avasin tämän bisneksen. Ja niin kuin kaikkien bisnesten kanssa, ekat pari vuotta on ne vaikeimmat vuodet ennen kuin saa menestymään sen. Uskon kyllä, että saan tämän hyvin käyntiin. Ja tosiaan myyntiäkin olen tehnyt, Helena Koivu sanoi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus ei myöntänyt Mikko Koivulle avioeroa viime lokakuussa. Käräjäoikeuden mielestä se ei ollut toimivaltainen päättämään avioerosta. Hän sai kuitenkin jatkokäsittelyluvan Turun hovioikeudesta viime vuoden lopulla. Asia on hovioikeudessa vireillä.

Helena Koivun Yhdysvalloissa jättämä avioerohakemus on myös yhä vireillä Minnesotan osavaltion korkeimmassa oikeusasteessa.

Mikko ja Helena Koivu avioituivat vuonna 2014.

Eron syy oli Helena Koivun mukaan Mikon uskottomuus.

Turun hovioikeus antoi jo viime vuonna päätöksen, jonka mukaan suomalainen tuomioistuin ei voisi määrätä pesänjakajaa selvittämään Koivujen varallisuutta. Hovioikeuden mielestä siltä puuttui toimivalta. Ratkaisu ei ole kuitenkaan lainvoimainen, koska Mikko Koivu on hakenut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa.