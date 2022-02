Main ContentPlaceholder

Turun seutu

Funikulaari jakaa mielipiteitä Turussa – Jenni kiittää, mutta Jussi lataa täyslaidallisen: ”Näin veronmaksajana...”

ISTV jalkautui Turkuun kysymään paikallisilta, mitä mieltä he ovat vuonna 2019 käyttöön otetusta funikulaarista, joka kulkee Linnankadun ja Kakolanmäen välistä reittiä. Funikulaarista on tullut jo jonkinlainen vitsailun kohde somessa, sillä sen verran usein se on poissa käytöstä esimerkiksi huollon vuoksi. Paikallisilta se saa niin arvostusta kuin naurunremahduksia osakseen. Osa kuitenkin ihmettelee, kuinka kallis investointi se kaupungille aikanaan oli.

