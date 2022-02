Miksi 96-vuotias potilas menehtyi yhtäkkiä? Syyttäjä vaatii hovissa murhatuomiota hoitajalle

Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa lähes kaikki kotisairaala Luotsin toimintaan liittyvät syytteet. Syyttäjä ei tyytynyt päätökseen.

Turun hovioikeudessa alkoi maanantaina yhdeksänpäiväinen turkulaista Kotisairaala Luotsia koskeva oikeudenkäynti.

Syyttäjä vaatii murhatuomiota miespuoliselle ex-hoitajalle, jonka Varsinais-Suomen käräjäoikeus vapautti syytteestä huhtikuussa 2021.

Mies tuomittiin tuolloin ainoastaan törkeästä väärennyksestä, josta hän teki valituksen hovioikeuteen. Puolustuksen mukaan tuomiota on hovissa vähintään lievennettävä perusmuotoiseksi väärennykseksi.

Syyttäjä vaatii miehelle hovissa tuomioita myös törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeistä pahoinpitelyistä, joista käräjäoikeus niin ikään vapautti miehen huhtikuussa.

Lue lisää: Syytettiin murhasta, tuomio vain väärennyksestä – lähes kaikki Kotisairaala Luotsin jutun syytteet kaatuivat

Murhasyyte koskee 96-vuotiaan syöpäsairaan saattohoitopotilaan kuolemaa loppuvuodesta 2013. Kotisairaala Luotsi oli vastannut saattohoidossa olevan potilaan kipulääkityksestä. Syytettynä oleva hoitaja oli syyttäjän mukaan lääkinnyt potilasta aineilla, joita tälle ei ollut määrätty, muun muassa morfiinilla. Pistosten välillä oli ollut noin puoli tuntia, ja toisen niistä jälkeen potilas oli menehtynyt.

Puolustuksen mukaan sairaanhoitaja oli antanut potilaalle ensin tälle määrättyjä lääkkeitä, mutta ne eivät olleet poistaneet kipuja. Hän oli sen jälkeen yrittänyt tavoitella hoitavaa lääkäriä ja sitten lääkärinä toimivaa silloista vaimoaan, joka oli määrännyt potilaalle kipuun muun muassa morfiinia. Sairaanhoitaja oli tehnyt lääkeseoksen ja asettanut potilaalle kanyylin suolaliuosta varten, mutta tämä oli ehtinyt menehtyä ennen lääkkeen saamista.

Syyttäjä Jooseppi Kiviharju esitti syytteen perusteena, että lääkärivaimo ei olisi määrännyt lääkkeitä potilaalle, vaan että hoitaja olisi itse tehnyt päätöksen lääkkeiden antamisesta ja näin ollen tappanut potilaan.

Myös pahoinpitelysyytteissä on kyse lääkkeiden antamisesta kahdelle eri potilaalle ilman lääkärin määräystä.

Mahdolliset rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2013–2014.

Väärennyssyyte koskee kuutta lääketilauskorttia, joihin syyttäjän mukaan mieshoitaja väärensi vaimonsa allekirjoituksen. Näillä korteilla hän oli saanut hankittua lääkkeitä apteekista. Puolustuksen mukaan lääkärivaimon on kuitenkin täytynyt tietää lääketilauskorteista.

– Kun apteekki on myöntänyt lääkkeet tilauskortteja vastaan ja lääkettä on käytetty, täytetään niistä kulutuskortit. Lääkäri, joka on allekirjoittanut tilausasiakirjan, tarkistaa myös kulutuskortin ja kuittaa sen. Tilaus- ja kulutuskortin tulee vastata toisiaan. Kulutuskortti toimitetaan apteekkiin ja siellä asia tarkistetaan. Jos on epäselvyyksiä, sairaala ei enää saa lääkkeitä, asianajaja Kari Eriksson perusteli käsittelyssä.

Kolmea kaupungin virkamiestä syytettiin käräjäoikeudessa virkavelvollisuuden rikkomisesta liittyen kotisairaala Luotsin toiminnan valvontaan. Käräjäoikeus hylkäsi syytteet, mutta syyttäjä vaatii heille hovioikeudessa rangaistusta.

Oikeudenkäynti jatkuu tiistaina.