Taulu yritettiin ostaa ennen virallista myyntiä, jotta se ei päätyisi turkulaisten käsiin.

Mikä on nimeltään pyöreä leivonnainen, jonka päällä on vaaleanpunaista sokeritahnaa? Valtaosa suomalaisista todennäköisesti sanoisi berliininmunkki. Paitsi yksi omaleimainen lounaissuomalainen porukka eli turkulaiset. Heille vaaleanpunainen pomadamunkki on piispanmunkki.

Asiasta voi vääntää turkulaisen kanssa samalla lailla kuin muiden kanssa vaikkapa siitä, tuleeko kinkku voileivällä juuston alle vai päälle – eli maailman tappiin.

30 vuotta Turussa asunut mutta töiden perässä Tampereelle muuttanut taiteilija Anu Peltonen päätti osallistua väittelyyn omalla tavallaan.

– Olen ollut Twitterissä vuodesta 2012, eikä ikuinen piispanmunkki–berliininmunkki-keskustelu ole jäänyt huomaamatta. Ilmoitin siellä pari viikkoa sitten, että provosoin vähän tekemällä piispanmunkki-taulun, hän kertoo.

Somessa käyty keskustelu inspiroi Anu Peltosta maalaamaan ”Pist siit sit viis piispist”-teoksen. Taustalla Peltosen toinen, pingviiniaiheinen työ.

Syntyi öljyväriteos ”Pist siit sit viis piispist”. Peltonen julkaisi taulusta kuvan Twitterissä, ja sen suosio yllätti taiteilijan täysin. Julkaisuun sateli tykkäyksiä ja tiedusteluja.

– Ilmoitin, että taulu tulee myyntiin seuraavana päivänä. Olisi pitänyt laittaa heti silloin hinta, koska sain paljon yksityisviestejä, että milloin taulu myydään ja millä hinnalla. Joku lähetti pitkät perustelut, miksi juuri hänen pitäisi saada se, hinnasta viis.

Erityisesti yksi viesti jäi Peltosen mieleen, sillä sen voisi tulkita jopa turkulaisvastaiseksi.

– Se meni sanasta sanaan näin, että ”ilmoita heti, kun se tulee myyntiin, niin voin ostaa sen, ennen kuin joku turkulainen ehtii”.

Peltonen kuitenkin teki niin, että hän ilmoitti Twitterissä myynnin alkaneen ja ensimmäisen halukkaan ostajan saavan taulun.

– Siihen meni noin 30 sekuntia. Tiesin kyllä, että taulu on odotettu.

Piispiksiä havittelivat muutkin kuin turkulaiset.

Peltonen työskenteli elokuun loppuun asti mainostoimistossa mutta on nyt kokopäiväinen taiteilija. Hänen aiheensa vaihtelevat maisemista eläinhahmoihin ja abstrakteihin kuviin, mutta todennäköisesti ”piispikset” saavat vielä lajitovereita. Kenties mustaamakkaraa?

– On kyllä pohtinut sitäkin, ja ihmisiltä on tullut hirveästi ehdotuksia. Itselleni tulivat ensimmäisinä mieleen vihreä kuula ja bounty-patukka, jotka myös jakavat kovasti mielipiteitä. Useammassa ketjussa on myös vaadittu masaliisaa eli mokkaruutuja. Olen päättänyt, että teen vielä pari työtä ”herkkusarjaan”. Toki minun pitää olla varma, että niille löytyy ostaja, Peltonen pohtii.

Peltonen on myynyt töitään Twitterissä aiemminkin. Hän huutokauppasi siellä hiljattain ”Paluu pellolle” -nimisen dinosaurustyön:

Yllättävää kyllä, Peltosen ja hänen miehensä turkulais–tamperelaisessa huushollissa ei ole käyty samanlaisia vääntöjä munkin nimestä kuin sosiaalisessa mediassa.

– Esittelen tauluni aina miehelleni. Hän yleensä ylistää niitä, mutta nyt hän sanoi vähän vaisusti, että sehän on tosi hieno. Sitten kävi ilmi, että hän ei ymmärrä ollenkaan tätä munkkijuttua eikä tiedä, mikä tuo vaaleanpunainen munkki on.

Twitterissä keskustelu kuitenkin jatkuu takuuvarmasti, ja Peltonen on saanut viestejä taulusta myös sen myymisen jälkeen. Se, kenelle taulu lopulta päätyi, on vielä salaisuus, sillä se on menossa yllätyslahjaksi.

Peltonen aikoo paljastaa saajan somessa, kun aika on. Sen verran asiasta voi kertoa, että taulu menee Turun seudulle ja henkilölle, jolle piispikset ovat sydämen asia.

– Se menee hyvään kotiin, Peltonen lupaa.