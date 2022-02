Turussa perutaan leikkauksia, koska jatkohoitopaikkoja ei ole – ”Potilaita pidetään käytävillä”

Sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan pitkään jatkunut tilanne johtuu välillisesti koronasta.

Tiettyjen osastojen ylikuormitus on jatkunut Tyksissä syksystä asti.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa joudutaan supistamaan suunniteltua toimintaa, koska jatkohoitopaikkoja potilaille ei ole. Muun muassa vatsaelinkirurgian leikkaustoimintaa ja Tyks Ortossa tehtäviä leikkauksia joudutaan perumaan. Sama ongelma on myös päivystyksessä.

– Me saisimme potilaat hyvin hoidettua, on leikkaussaleja ja henkilökuntaa, mutta joiltakin osastoilta ei saada potilaita jatkohoitoon. Kun uusia tulee jatkuvasti, heille ei ole paikkoja. Joudumme siis ylikuormituksen takia vähentämään sisääntulevien potilaiden määrää, sairaalajohtaja Petri Virolainen kertoo Ilta-Sanomille.

Jatkohoitopaikoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa terveyskeskuksia.

– Potilaat jäävät meille sen sijaan, että he pääsisivät terveyskeskukseen jatkohoitoon. Terveyskeskuksissa ei ole paikkoja, koska iso määrä osastoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. Tämä johtuu ainakin välillisesti koronasta. Henkilöstöä on sairaana ja altistuneena, tai ehkä ei ole saatu rekrytoitua väkeä, Virolainen sanoo.

Ylikuormitus on jatkunut syksystä asti.

– Tämä on johtanut kaikkien ammattiryhmiemme uupumiseen. Supistamme leikkauslistoja niin, että jatkamme edelleen vaativaa keskitettyä kirurgiaa, syöpäkirurgiaa sekä muuta kiireellistä kirurgiaa ja hoidamme työkyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia, toimialuejohtaja Arto Rantala vatsaelinkirurgian ja urologian klinikalta kertoo.

– Nyt potilaita pidetään käytävillä, joka rasittaa myös henkilökuntaa. Emme voi loputtomasti venyttää heidän selkänahkaansa. Meidän täytyy keksiä keinoja vähentää kuormaa, Virolainen lisää.

Supistettua toimintaa jatketaan ainakin lähikuukaudet, joiden aikana selviää suunniteltujen lisätilojen avaaminen T-sairaalassa.

Tyks Ortossa eletään viikko kerrallaan, ja supistukset koskevat tätä viikkoa.

– Koetamme nyt tehdä kaiken voitavan, jotta paikat saataisiin potilasturvallisesti riittämään ja ensi viikko pyörimään normaalisti. Potilaat ovat ymmärrettävästi todella pettyneitä peruutuksiin, ja henkilökunnallekin peruuttaminen ja aikojen sumpliminen teettävät valitettavaa lisätyötä, Tyks Orton toimialuejohtaja Ville Äärimaa sanoo.