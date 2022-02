Näitä kirjoja kannattaa nyt tarjota antikvariaattiin myyntiin – asiantuntijoilla varma kohde

Uutuuskirjojen kuluttaja voi kasvattaa kukkaroa olemalla vikkelä.

Mitä kirjoja kannattaa tuoda? Se on yleisin antikvariaateista kysytty kysymys, eikä siihen ole kovin yksiselitteistä vastausta.

– Aika harva kirja on sellainen, jolla saisi tehtyä paljon rahaa. Markkinat heittelevät tälläkin alalla, joten hinta riippuu myös kirjan sen hetkisestä kysynnästä ja tarjonnasta, Finlandia Kirjojen hankintapäällikkö Marcus Jääskeläinen sanoo.

Esimerkiksi ikä ei ole tae siitä, että kirja olisi ostajapuolen silmissä kiinnostava.

– Kirjan iällä ei ole kauheasti merkitystä vaan aihepiirillä, tekijällä, painoksella ja kunnolla, Vesa Hörkkö Brahen Antikvariaatista sanoo.

Vesa Hörkkö tutkii vielä hinnoittelematonta kirjaa. Hintaa nostaa Tove Janssonin nimikirjoitus.

käytettyjen kirjojen kauppa ei silti ole täysin summittaista, sillä kirjojen menekkiä voi ennustaa tiettyjen perusperiaatteiden mukaan.

Tietokirjallisuus on antikvariaateille yleensä houkuttelevampaa kuin kaunokirjallisuus.

– Noin 90 pinnaa kaupasta tehdään hyvällä tietokirjalla, Hörkkö sanoo.

Tietokirjoissa tietyt aihepiirit myyvät ja ovat antikvariaateille hyviä ostettavia.

– Suosittuja ovat esimerkiksi filosofia, jonka vanhat klassikot liikkuvat hyvin, samoin psykologia, elämäntaito, rajatieto ja mytologia. Turussa kun ollaan, niin meri, merenkulku, ja saaristokirjat kiinnostavat. Sotahistoria, kuten joukko-osastohistoriikit, ovat kysyttyjä ja usein hinnakkaitakin. Myös sukukirjat liikkuvat aina, koska niitä tehdään niin vähän, Hörkkö luettelee.

– Paikallishistorialle löytyy aina uusia asiakkaita, ja niistä on otettu yleensä pieni painos, Timo Surojegin Kampintorin antikvaarinen kirjakauppa Oy:stä lisää.

Carl Jungin psykologiaa käsittelevät kirjat ovat klassikkoteoksia, joille löytyy aina ostaja.

Maailmankirjallisuuden klassikot kuten Dostojevski ja Tolstoi ovat antikvariaateille hyviä ostettavia, tosin niissä ostohinnat eivät ole kovin korkeita kuin poikkeustapauksissa.

– Yksi mielenkiintoinen tapaus oli englannin ja venäjänkielinen Danten Jumalainen näytelmä 1800-luvun loppupuolelta. Siinä oli hienot koristeelliset kannet, ja se painoi 4–5 kiloa. Se oli löytynyt asiakkaan vintiltä. Myin sen 600 eurolla ulkomaan kollegalle, joka myi sen eteenpäin, Hörkkö kertoo.

Hitlerin Taisteluni-kirjan saa varmasti myytyä antikvariaattiin.

Yhden teoksen mainitsevat kaikki kolme asiantuntijaa. Hitlerin Taisteluni-kirjalle löytyy aina ostaja.

– Siitä voi maksaa sadan euron molemmin puolin. Kunto tietysti vaikuttaa asiaan, Jääskeläinen sanoo.

– Edellinen kirja, josta maksoin yli 100 euroa, oli ihan priima Taisteluni. Se on tyyppiesimerkki kirjasta, jolle on kysyntää historiallisen kontekstin kautta. Siitä ei ole otettu sota-ajan jälkeen uusia laillisia painoksia, Surojegin sanoo.

Timo Surojeginin mukaan viime syksyn uutuuksia myydään heillä nyt parilla eurolla.

Kuten kaikissa muissakin esineissä, muumit ovat haluttuja kirjallisuudessakin.

– Jos se on Tove Janssonia ja ensipainos, silloin sillä on jo rahallistakin arvoa. Myös uudemmat painokset menevät hyvin kaupaksi, Surojegin sanoo.

Hörkkö mainitsee suomalaisista kirjailijoista vielä Volter Kilven, Minna Canthin ja Arto Salmisen.

Muumeja on tarjolla, ja niitä myös menee.

Fiksu kirjamyyjä pysyy kärryillä siitä, mitä ympärillä tapahtuu, sillä median kiinnostus ja ajankohtaiset ilmiöt voivat vaikuttaa kirjan sisäänostohintaan.

– Aapelin Vinski-kirjat sekä Pertsa ja Kilu ovat olleet nyt esillä. Kun Kari Suomalaisesta tuli dokumentti, niin ihmiset heräsivät heti, vaikka kirjat eivät olleet hetkeen menneet, Hörkkö sanoo.

Vaikka Brahen Antikvariaatin hylly pursuilee fantasiaa, Witcher- eli Noituri-kirjoja siellä ei ole. Syynä on kirjasta tehdyn Netflix-sarjan suuri suosio.

– Ostaisin niitä mielelläni enemmänkin, Hörkkö sanoo.

Mitä sitten ei kannata tarjota ainakaan euron kuvat silmissä? Valitettavasti aika isoa osaa kaunokirjallisuutta.

– Suomalaisia kirjailijoita kuten Arto Paasilinna, Kalle Päätalo, Laila Hietamies ja Kaari Utrio myytiin vielä ihan mukavasti 10 vuotta sitten mutta ei enää nykyään, Hörkkö sanoo.

– Kaunokirjallisuus vanhenee nopeasti. Viime syksynä ilmestyneet uutuudet ovat nyt meillä kaksi euroa kappale. Tietokirjallisuus ei vanhene samalla lailla. Ne, jotka harrastavat uutuuskirjoja, haluavat lukea ne heti, Surojegin sanoo.

Antikvariaatista voi napata itselleen uutuuskirjan edullisesti. Kaunokirjallisuus kuitenkin vanhenee nopeasti.

Hörköllä on antaa neuvo niille, jotka ostavat uutuuksia, mutta eivät halua säilöä niitä hyllyssä.

– Kun ostaa kirjan ja on lukenut sen, se kannattaa laittaa kiertoon, kun se on vielä uusi. Etu on molemminpuolinen, myyjälle ja meille. Moni asiakas tulee etsimään meiltä juuri uutuuksia.

Finlandia Kirjat ostaa kerralla suurempia kokonaisuuksia. Kirjasarjoistakin voi joissain tapauksissa saada kohtuullisen korvauksen.

– Lucinda Riley on tällä hetkellä tosi kysytty, Jääskeläinen sanoo.

Dekkareista Christien teokset ja Maigret't löytävät aina uusia lukijoita.

Kirjojen seassa on myynnissä myös esitteitä, karttoja ja julisteita. Tämä yksilö on ensimmäisestä Ruisrockista.

Tyypillinen kirjojen myyjä on saanut perintönä kirjoja tai on muuttamassa pienempään asuntoon. Ammattilaiset neuvovat ottamaan kirjahyllystä kuvan ja lähettämään sen antikvariaattiin, jolloin nähdään kerralla koko tarjonta. ”Roskan” seasta voi löytyä todellisia helmiä.

– Myyjä peri kirjaston, joka ainoa arvokas kirja oli Gösta Sundmanin Suomen kalat 1880-luvulta. Siinä on 60 kromolitografiaa eli painettua värillistä kalan kuvaa, ja painojälki on uskomattoman hienoa. Kalojen suomuissa on käytetty lyöntimetallia. Kaikki kalat olivat tallella, mikä nosti hintaa. Maksoin siitä nelinumeroisen summan, Surojegin kertoo.

Todiste ”Rollareiden” käynnistä Yyterissä on kopio. Aito on visusti tallessa, sillä sellainen on myyty Yhdysvaltoihin 5 500 eurolla.

Hän muistuttaa, että vinteiltä voi löytyä muutakin arvokasta kuin kirjat.

– Viime vuonna myin 1920-luvulta peräisin olevan Stockmannin kalastusvälineluettelon, joka maksoi muutaman sata euroa. Ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että pienpainatteilla on arvoa. Niitä on voitu painaa silloin paljon, mutta ne heitetään yleensä pois. Kassillisella sota-ajan propagandajulkaisuja on taatusti enemmän arvoa kuin viidellä metrillä normaalikirjoja.

Vaikka kirjalla ei välttämättä olisi suurta rahallista arvoa, sitä kannattaa silti tarjota antikvariaattiin ainakin yhdestä syystä.

– On sääli, jos hävitetään kirjoja, joita joku on saattanut etsiä vuosikaudet, Surojegin sanoo.