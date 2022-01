Helmikuussa aukeavan Tyksin Majakkasairaalan lähtökohta on ollut lapsien ja perheiden hyvinvointi.

Pian avautuva Tyksin Majakkasairaala on täynnä kiehtovia yksityiskohtia.

Se näkyy sängyn yläpuolella vilkuttavasta nallesta, huoneiden koosta ja hoitohenkilökunnan innostuneisuudesta. Helmikuussa avautuva Turun yliopistollisen keskussairaalan Majakkasairaala on suunniteltu perheitä mielessä pitäen.

Seuraavien kahden viikon aikana muuton kohteena olevaan rakennukseen sijoittuvat lasten ja nuorten sairauksien, naistentautien ja synnytysten, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito.

Majakkasairaalan valmistumista on valmisteltu 10 vuotta, mutta todellisuudessa siitä on keskusteltu paljon kauemmin, jopa parikymmentä vuotta. Sen avautuminen on siis odotettu askel Tyksin toiminnalle.

Majakkasairaalan hintalappu on 185 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät 200 000 euroa, jotka on käytetty taiteeseen. Summa tuntuu suurelta: mitä ihmettä taiteella on tekemistä terveydenhuollon kanssa?

Majakkasairaalan aulassa tulijoita on vastassa jättimäinen taideteos.

Kahviossa on metsäistä.

Mieli muuttuu, kun pääsee kurkistamaan lastenosastolle. Ensimmäisenä lastenpäivystyksen seinässä tulijoita tervehtii hylje kaverinsa kanssa. Siitä tulee mukava fiilis. Jos siis pieni, kenties kivuissaan ja peloissaan oleva potilas saa edes vähän lievitystä hylkeen tervehdyksestä, eikö se ole sen arvoista?

Osastonylilääkäri Anna-Maija Kujari paljastaa, että henkilökunnalla on myös hupparit, joissa on hylje. Pieniä mutta merkittäviä asioita.

Hylkeet seikkailevat osastonylilääkäri Anna-Maija Kujarin taustalla lasten päivystyksessä.

Hylkeet pehmentävät sairaalamaisuutta.

Piirroshylkeiden lisäksi sisälle houkuttelee värikäs oleskelutila. Kulman takaa löytyy leikkihuone, jonka lelut ovat vielä toistaiseksi pahvilaatikossa.

Leikkihuoneen ensimmäinen lelu on paikallaan, muut vielä laatikoissa.

Merkittävin muutos on kuitenkin tiloihin liittyvä: kaikki palvelut ovat lähellä toisiaan, eikä potilaita tarvitse viedä esimerkiksi hissillä paikasta toiseen. Vanhemmat ovat tänne tervetulleita.

– Käytännössä kaikki lasten puolen huoneet ovat perhehuoneita, paitsi teho-osastolla. Suunnittelussa on vahvasti perhe- ja lapsilähtöinen ideologia, Kujari sanoo.

Nykyinen U-sairaala rakennettiin 1968, jolloin koko terveydenhuolto oli jotain muuta kuin nykyään. Majakkasairaalassa perhelähtöisyys on huomioitu suunnittelun alusta asti.

– Toimintaideologiamme ei muutu, mutta tilat ovat paljon paremmat kuin aiemmin. Kaikki perheiltä tuleva palaute on ollut (U-sairaalassa) tosi hyvää, paitsi tiloja koskeva palaute.

Karhut tervehtivät pieniä potilaita katossa.

Viereisellä, lasten hematologisella osastolla tulijoita tervehtii karhu. Tässä paikassa lapsipotilaat saattavat joutua olemaan viikkoja, jopa kuukausia.

Kaikki huoneet ovat tilavia ja niissä on seinästä vedettävät laivasängyt vanhemmalle.

– Lapsen syöpä koskettaa koko perhettä, ja vanhempien täytyy olla vahvasti mukana. Tämä on iso parannus edelliseen, vastuualuejohtaja Päivi Lähteenmäki sanoo.

Huoneissa on seinästä vedettävät laivasängyt vanhempaa varten.

Kaikkein viimeisin lisäys Majakkasairaalaan oli seri-keskus eli seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö.

Se avattiin Helsingin jälkeen toisena Suomessa, kuitenkin vasta 2,5 vuotta sitten. Tulijat saapuvat tänne monesti poliisin saattamana.

– Täällä tehdään oikeuslääketieteellisen näytteenotot mutta myös jatkohoito kuten psyykkinen tuki ja tarpeen mukaan hoitoon ohjaus. Teemme paljon yhteistyötä sosiaalipuolen kanssa, kätilö Jenni Rautio kertoo.

Lattiaan on merkitty selkeästi tila, josta potilas löytää henkilökunnan.

Synnytysosastolle voi odottaa kiireistä aikaa myös uudessa sairaalassa. Viime vuonna Tyksissä syntyi 4 200 lasta, mikä on 10 prosentin lisäys edellisvuoteen. Tänäkin vuonna 4 200 lapsen rajan odotetaan rikkoutuvan.

Samaan haikaroin koristeltuun paikkaan tulevat myös he, joiden raskaus vaatii jostain syystä lääkärinhoitoa. Potilaskäyntejä on täällä yli 7 000 vuodessa.

Tyksissä hoidetaan koko erva-alueen riskiraskauksia. Kaukaisimmat potilaat tulevat Vaasan korkeudelta ja Ahvenanmaalta. Nyt osastolla on useita yhden hengen huoneita, joten tukihenkilö voi yöpyä odottavan äidin luona myös raskausaikana. Vanhoissa tiloissa oli vain yksi virallinen perhehuone.

Myös synnyttäjät voivat olla entistä tilavammin. Huoneet ovat niin kookkaita, että lapsen alkuhoito voidaan tehdä perheen läsnä ollessa.

Kivunlievitykseen ja synnytykseen on käytössä kolme ammetta aiemman kahden sijaan. Niihin on pääsy kuudesta huoneesta, kun aiemmin ne olivat vain kahden huoneen käytössä. Sateenkaaren väreissä hohtavat ammeet tekevät vaikutuksen.

– Joka huoneessa on omat vessat ja suihkut sekä sänky tukihenkilölle. Muutos on suuri, ja sitä on odotettu. Kätilöt ovat olleet mukana suunnittelutyössä, synnytysosaston osastonhoitaja Mari Soini kertoo.

Ensimmäiset synnyttäjät tulevat Majakkasairaalaan 10.2. Kaksi osastoa toimii eri rakennuksissa tuolloin vielä päällekkäin. Suunnitelmat elävät sen mukaan, mikä tilanne on aamulla, sillä synnyttämään ei tulla ajanvarauksella.

– Synnytysten määrä vaihtelee tosi paljon. Päivätasolla syntyy keskimäärin 12–14 lasta, mutta se voi olla jopa 25, Soini sanoo.

Rakennuksen visuaalisesta ilmeestä vastaa arkkitehti Mikko Sinervo.

Keskoset ovat niin ikään hyvässä hoidossa. Huoneissa on kapasiteetti hoitaa jopa kolmosia ja majoittaa isä ja äiti. Väliin saa vedettyä verhon, mikäli vanhemmat tarvitsevat unta.

– Äidin hoito tapahtuu alusta pitäen tässä vieressä. Hän tulee synnytyssalista tähän, jos lapsi tulee meille. Siten vältämme erottamisen, mikä nyt on tapahtunut. Isä ja äiti voivat seurata vauvan hoitoa. Keskosille voidaan tehdä täällä jopa leikkauksia, osastonlääkäri Liisa Lehtonen kertoo.

Aiemmin keskoskaapin kanssa on jouduttu kulkemaan hissillä yhdeksän kerrosta. Yksiköiden keskittäminen saamaan kerrokseen tuo helpotusta asiaan.

Majakkasairaala sijaitsee Helsingintien päällä. Melua sairaalaan ei kuitenkaan kuulu.

Jokaisella osastolla on oma tunnuseläimensä. Suu- ja leukasairauksia hoidetaan oravan kanssa.

Miksi tilat ovat henkilökunnan mielestä niin onnistuneet? Siihen on ainakin yksi syy.

– He ovat saaneet olla itse suunnittelemassa näitä, sairaalasuunnittelija Jukka Ukkonen sanoo.

Hän itsekin on koulutukseltaan sairaanhoitaja.

– Joskus tällaisia rakennuksia on ollut suunnittelemassa vain arkkitehti, eikä lopputulos välttämättä ole ollut kaikkein toimivin.

Eri toimintoja on simuloitu marraskuusta lähtien, ja siksi jokainen hankalasti avautuva ovi tai tuolien tukkima käytävä on voitu paikallistaa. Vierailupäivänä käytävällä työnnetään keskoskaappia, josta saattaa nähdä vilauksen pientä nukkea.

Simulaatiossa kuljetetaan tilaa vievää keskoskaappia.

Tyksissä toivotaankin, että viihtyisä sairaala vaikuttaa potilaisiin positiivisesti paitsi käynnin aikana, myös sen jälkeen.

– Sairaalakokemus vaikuttaa lapsen henkiseen ja fyysiseen kehitykseen. Lapsen tunnekokemuksella sairaalajaksosta voi olla joskus pidemmät vaikutukset kuin varsinaisella hoidolla. lasten ja nuorten klinikan toimialuejohtaja Heikki Lukkarinen sanoo.