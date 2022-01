Jenni Haukion lähtö tuli yllätyksenä työkavereille: ”Joutuu miettimään, mitä tehdään”

Haukion seuraajaa Turun kirjamessujen ohjelmajohtajaksi ei ole vielä ehditty miettiä. Henkilöllä on suuret saappaat täytettävänä.

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio ilmoitti perjantaina jättävänsä työnsä Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana. Hän on luotsannut tapahtumaa vuodesta 2012.

Turun messukeskuksen toimitusjohtajan Marja Pekkasen mukaan Haukion lähtö ei ole ollut henkilökunnan tiedossa pitkään.

– Asiasta on keskusteltu, mutta tuli tämä joka tapauksessa yllätyksenä. Hän julkaisi itse tiedon ensimmäisenä. Henkilökunta oli saanut asiasta tiedon hiukan aiemmin, Pekkanen kertoo.

Haukion käsialaa ovat muun muassa Kirjamessujen teemat. Tämän vuoden teema on kuvataiteet, kun se viime vuonna oli musiikki. Tämän vuoden teema pysyy samana, vaikka Haukio ei ole sitä enää toteuttamassa.

– Sillä mennään eteenpäin. Jenni on luonut hienon teemoituksen taiteen alojen kautta, joten latupohja on valmiina. Siitä on hyvä jatkaa eteenpäin, Pekkanen sanoo.

Pekkasella on ainoastaan hyvää sanottavaa Haukion panoksesta tapahtumaan yhdeksän vuoden aikana. Turun kirjamessut ei olisi sellainen tapahtuma kuin se nyt on ilman Haukiota.

– Jenni on tehnyt mielettömän upeaa työtä ja nostanut Turun Kirjamessut sisällöllisesti yhdeksi Suomen parhaista tapahtumista. Se on ainoastaan Jennin ansiota. Onhan se käsittämätöntä, että yhdessä tapahtumassa on 1 000 ohjelmanumeroa. Hän on tehnyt työtä sydämestään, ja se näkyy.

Haukiolle ei ole ehditty miettiä vielä seuraajaa. Pekkasen vastauksesta saa käsityksen, että rekrytointi saattaa osoittautua haastavaksi.

– Kyllä tässä tilanteessa joutuu miettimään, mitä tehdään, jotta tapahtumalla on mahdollisuus kehittyä edelleen. Pieni aika siihen pitää luonnollisesti ottaa.

– Toista Jenni Haukiota ei löydy, mutta aika tulee ja asiat muuttuvat.