Turun eläinsuojeluyhdistys aikoo tehdä tapauksesta tutkintapyynnön poliisille. Myös odottavan joutsenpuolison suruun reagoidaan.

Turun eläinsuojeluyhdistys Tesy ilmoitti torstai-iltana Facebook-sivullaan ikävästä tapauksesta. Naantalin Velkuanmaalta oli löydetty täysi-ikäinen kyhmyjoutsen, jota oli ammuttu pienoiskiväärillä.

– Koska joutsen oli löydettäessä vedessä, hälytettiin Askaisten VPK:n pintapelastajat apuun, ja he toivat joutsenen rantaan, mistä eläinpelastajamme veivät joutsenen yhdistyksellemme hoitoon, toiminnanjohtaja Britt-Marie Juup kertoo päivityksessä.

Paikallinen asukas oli huomannut, että joutsenella oli vaikeuksia uida. Kun joutsenta lähdettiin viemään hoitoon, sen puoliso jäi odottamaan rannalle.

– Ilmoittaja on kertonut meille, että siellä hän edelleen odottaa uskollisesti, vaikka muut joutsenet ovat jo siirtyneet muualle, Juup kirjoittaa.

Paikallinen asukas huomasi, että joutsenella on vaikeuksia uida.

Tarkoitus oli hoitaa joutsen kuntoon ja palauttaa puolisonsa luokse, mutta valitettavasti tarinalla oli surullinen loppu.

– Eläinlääkäri totesi, että pienoiskiväärin luoti oli mennyt sääriluun alaosasta läpi ja murskannut linnun polven, eikä häntä voitu enää auttaa. Kaunis lintu jouduttiin lopettamaan eläinsuojelullisista syistä, sillä hänellä oli kovat kivut, eikä hän olisi koskaan enää voinut käyttää ammuttua jalkaa.

Joutsenen jalasta löytyi luoti.

Joutsenet eivät pärjää yksijalkaisina, vaikka pienemmät linnut siihen pystyvätkin.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön konservaattori Ari Karhilahti arvioi, että lopetettu joutsen on todennäköisesti koiras.

– Kyhmy on niin iso, että se viittaisi koiraaseen. Mutta se on arvaus, sillä kyhmy kasvaa vasta soidinaikana. Aivan satavarma ei siis voi olla.

Surua aiheuttaa paitsi linnun tarpeeton kuolema, myös jäljelle jäänyt puoliso. Joutsenet ovat uskollinen laji: sama pari pysyy yleensä yhdessä koko elinikänsä.

– Kuka voisi kertoa jäljelle jääneelle joutsenelle, ettei hänen puolisonsa enää ikinä palaa ja että hänen ei enää kannata odottaa rakkaansa palaamista – turhaan, Juup kirjoittaa.

Karhilahden mukaan jäljelle jäänyt joutsen unohtaa puolisonsa, mutta siihen voi mennä aikaa.

– Siinä voi mennä pitkäkin aika, ainakin yhden pesimäkauden yli. Siitä, kuinka kauan joutsenet surevat, ei ole tarkkaa tietoa. Sen sijaan esimerkiksi variksella menee tasan puoli vuorokautta, kun sillä on jo uusi.

– Jos tänä keväänä ei löydy sopivaa vapaata sulhoa, joutsen voi joutua syksyllä hakemaan aikuistuvista kavereista itselleen uutta. En usko, että se jää loppuiäksi yksin. Onnettomuuksia tapahtuu, joten siellä voi olla yhtäkkiä yksinäisiä poikamiehiä.

Joutsenet ovat uskollisia puolisolleen, mutta jos puoliso menehtyy, ne saattavat pariutua uudestaan. Kuvan pari ei liity menehtyneeseen joutseneen.

Karhilahti on suunnitellut vievänsä kuolleen joutsenen löytöpaikkaan, jotta puoliso ymmärtäisi sen kuolleen eikä jäisi odottamaan.

– Tarkoitus on katsoa, miten tämän kokoiset eläimet reagoivat kuolleeseen: surevatko, tekevätkö mitään vai jättävätkö jäähyväiset. Koirat ja kissathan ilmeisesti osaavat tehdä niin, samoin elefantit. Jotkut apinat kantavat poikastaan niin pitkään, että se lahoaa syliin, ne surevat tosi kauan.

– Uskon, että tämä joutsen käy ainakin vieressä pyörimässä ja yrittää tökkiä puolisoaan liikkeelle.

Maakunnasta löydetään vuosittain muutamia haavoittuneita tai kuolleita joutsenia.

– Suurin osa on sellaisia, jotka ovat törmänneet lankoihin ja joiden siipi on poikki. Linnun siipeä ei saa kukaan kuntoon. Yksijalkaiset pienet linnut pärjäävät, mutta kyhmyjoutsen on niin iso, ettei se pärjää yhdellä jalalla, varsinkin kun jalka on ammuttu tuusan nuuskaksi ja se on tulehtunut. Tässä ei ollut vaihtoehtoja.

Tesy on ilmoittanut tekevänsä tapauksesta tutkintapyynnön poliisille.