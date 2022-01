Tyks vakinaistaa yli 100 työntekijän määräaikaiset työsuhteet

Vakinaistettaviin kuuluu muun muassa sairaanhoitajia, kätilöitä, laboratoriohoitajia, röntgenhoitajia ja lähihoitajia.

Turun yliopistollinen keskussairaala vakinaistaa ison määrän hoitohenkilöstön tehtäviä. Kaikkiaan Tyksin eri toimialueilla vakinaistetaan yhteensä 122 aiemmin määräaikaista tehtävää.

Muutoksilla halutaan Tyksin mukaan vähentää määräaikaisuuksia ja tarjota vakituinen työ osaavalle henkilökunnalle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi vakanssipaketin tiistaina.

– Haluamme sitouttaa työntekijämme ja saada heidät pysymään Tyksissä tällaisena aikana, jolloin koko sosiaali- ja terveydenhoitoalalla on suuri pula työntekijöistä, Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo tiedotteessa.

Vakinaistettaviin kuuluu muun muassa 75 sairaanhoitajan, 29 kätilön sekä laboratoriohoitajien, röntgenhoitajien ja lähihoitajien tehtäviä.

Tällä hetkellä noin viidennes Tyksin hoitohenkilöstöstä eli noin 1 100 henkilöä on määräaikaisissa työsuhteissa. Merkittävä osa heistä on vakinaisen henkilön sijaisena, mutta ryhmään kuuluu myös määräaikaisina omasta pyynnöstään työskenteleviä ja määräaikaisiin projekteihin palkattuja henkilöitä.

– On hyvä, että työnantaja haluaa pitää kiinni osaavasta hoitohenkilökunnasta. Kun peräkkäisiä määräaikaisia sopimuksia on monia, kasvaa oletus, että pysyvälle työvoimalle on tarvetta, sanoo pääluottamusmies Jussi Rantanen.

Nyt perustettavat vakinaiset tehtävät liittyvät ennen vuotta 2019 aloittaneiden pitkien, eri syihin perustuvien määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamiseen. Hoitohenkilöstöstä eläköityy vuosittain noin sata ammattilaista.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nykyinen henkilöstö siirtyy vuoden 2023 alusta aloittavaan hyvinvointialueen palvelukseen.