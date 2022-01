Kokoomus ykkönen Varsinais-Suomessa – yllätysnimi nousemassa konkareiden ohi

Varsinais-Suomessa ääniharavoiden joukkoon on nousemassa terveydenhoitoalan ja pelastusalan ammattilaisia.

Kokoomus vei odotetusti isoimman ennakkoäänipotin Varsinais-Suomessa. Puolue keräsi ennakkoäänistä 23,9 prosenttia eli pari prosenttiyksikköä enemmän kuin koko Suomessa*. Puolue on ennakkoäänien perusteella saamassa aluevaltuustoon 18 paikkaa.

SDP erottui kokoomuksen kanssa selvästi kannatuksessa, sillä sen osuus ennakkoäänistä on 20,5, mikä noudattelee koko Suomen linjaa. Tulossa olisi 16 paikkaa aluevaltuustoon.

Keskustan (14,3 %) lisääntynyt kannatus näkyy myös Varsinais-Suomessa, sillä se nousi ennakkoäänissä hieman yllättäen Vasemmistoliiton (13,5 %) ohi. Molemmat olisivat saamassa 10–12 paikkaa.

Vihreät ja Perussuomalaiset ovat saamassa molemmat seitsemän paikkaa, kokoomuksen kanssa vaaliliitossa oleva RKP kuusi paikkaa. Kristillisdemokraatit ovat saamassa kaksi paikkaa ja Liike Nyt yhden.

Alueen ääniharavaksi on nousemassa SDP:n kansanedustaja, lääkäri Aki Lindén, joka on kerännyt noin 5 500 ääntä. Toiseksi eniten ennakkoääniä on saanut vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, jonka ennakkoäänisaalis on noin 4 500. Kolmantena on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka on kerännyt noin 1 900 ennakkoääntä.

Neljänneksi eniten ääniä on saamassa meripelastusjohtaja Niklas Guseff (rkp), joka näyttäisi nousevan äänissä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion (ps), kansanedustaja Ilkka Kanervan (kok) ja keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon edelle.

Kärkipäähän sijoittuvat myös erikoislääkäri Kaija Hartiala (kok) ja apulaispormestari Ville Valkonen (kok).

Turkuun olisi menossa paikoista 34, Saloon 8, Naantaliin 6 ja Kaarinaan 6. Yhteensä paikkoja olisi menossa 16 kunnan edustajalle.