Myrsky liikkuu maanantain aikana Lounais-Suomesta kohti kaakkoa.

Etelä-Suomen yli maanantaina etenevä myrsky on nostattanut kovia tuulia. Forecan mukaan Ahvenanmaalla on mitattu hirmumyrskyn rajan ylittäviä tuulenpuuskia.

Voimakkain puuska, 38,9 m/s, on mitattu Kumlingen mittauspisteellä. Myös Raumalla on päästy hirmumyrskylukemiin, sillä siellä on mitattu tuulta 33,4 m/s.

Varsinais-Suomessa on ollut häiriöitä sähkönjakelussa, ja jopa tuhansia talouksia on ilman sähköä. Turku Energia raportoi aamulla häiriöistä sähkönjakelussa Saramäen, Paimalan, Moision ja Kanervamäen alueilla. Kello 9 aikaan aamulla oli vielä yksittäisiä häiriöitä Skanssin–Uittamon alueella.

Energiateollisuuden sähkökartan mukaan Paraisilla on ilman sähköä yli 1 200 taloutta ja Kustavissa sekä Ahvenanmaan Föglössä yli 400.