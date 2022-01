TS: VR neuvottelee vanhojen Sm2-junien myymisestä Turkuun lähijuniksi

Turun Sanomien mukaan VR:lle on tehty tarjouspyyntö vanhoista Sm2-junista. Ostaja haluaa kunnostaa ne lähijuniksi Turun seudulle.

VR:n junatyyppi Sm2 kuvattuna Helsingin rautatieasemalla. Vanhoille junayksiköille on löydetty jatkokäyttöä.

Valtionyhtiö VR on alkanut neuvotella kiinnostuneen ostajatahon kanssa vuosina 1975–1981 valmistettujen Sm2-lähijunien myymisestä. Asiasta kertoi ensin Turun Sanomat.

Ostajatahoa edustaa raidealan konsultti Antero Alku. Alkun mukaan ostajan tarkoitus on tuoda Sm2-junat modernisoinnin jälkeen Turun seudulle paikallisjuniksi.

Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio vetosi viime vuonna kirjeitse VR:n omistajaohjauksesta vastaavaan ministeriin Tytti Tuppuraiseen (sd), jotta hän pelastaisi Sm2-lähijunat romuttamiselta. Tästä uutisoi joulukuussa niin ikään Turun Sanomat.

Romutusuhan alla olleille junille näyttää nyt löytyneen mielekästä jatkokäyttöä. VR:n toimitusjohtaja Lauri Sipponen kertoi vuoden lopussa Turun Sanomille, että vaihtoehtona romuttamiselle VR on valmis myös myymään junat.

Ostaja pysyttelee toistaiseksi nimettömänä raidealan konsultin Antero Alkun takana. Ostajataho on toimittanut VR:lle tarjouspyynnön yhteensä 14 junayksiköstä, jotka ovat poistuneet liikenteestä.

Kaiken kaikkiaan Sm2-junia on 50 yksikköä, joista 36 on edelleen VR:n päivittäisessä liikennekäytössä. Lähitulevaisuudessa on varmistettava, että yksiköt ovat kunnostettavissa liikennöintikuntoon.