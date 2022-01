Oireisen tulee jäädä kotiin vähintään viiden päivän ajaksi ja välttää omaehtoisesti kontakteja.

Turku luopuu koronatartuntojen laajamittaisesta jäljityksestä sekä karanteeniin asettamisesta. Turun kaupungin tiedotteen mukaan tartuntojen jäljitystä kohdistetaan nyt vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin.

Nykyisessä epidemiatilanteessa yksittäisen henkilön kontaktien jäljittämisellä ei enää ole samalla tavalla merkitystä kuin aiemmin. Tehokkain keino estää vaikeaa koronavirustautia on väestön laajamittainen rokottaminen.

– Vaikka tartuntaluvut kasvavat kovaa vauhtia, on Turussa väestö saanut laajalti jo rokotukset ja taudinkuva on useimmilla lievä. Koronavarotoimien noudattaminen ja koronarokotteen hakeminen on nyt kuitenkin erityisen tärkeää. Sairaalahoidon tarpeen kasvuun on varauduttu, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Jatkossa lievästi hengitystieoireisen ei enää tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronatestiin, mikäli hän ei kuulu riskiryhmään. Vakavissa oireissa, kuten hengenahdistuksessa tai yleistilan laskiessa tulee aina olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

– Jatkossa lieväoireisten sekä perusterveiden aikuisten ja lasten ei tarvitse hakeutua koronatestiin, vaan tauti sairastetaan flunssan tapaan. Oireisen tulee jäädä kotiin vähintään viiden päivän ajaksi ja välttää omaehtoisesti kontakteja. Jokaisen on hyvä kertoa omille kontakteilleen altistumisen mahdollisuudesta, Peltoniemi sanoo.

STM suosittelee kotitestaamista erityisesti henkilöille, joilla on lieviä koronavirustartuntaan sopivia oireita sekä oireisille alle 12-vuotiaille ja heidän perheilleen. Suositus on, että oireettomat altistuneet tekevät kotitestin vähintään kahdesti kolmen päivän välein.

Jos kotitestitulos on positiivinen, siihen suhtaudutaan samoin kuin virallisella testillä saatuun positiiviseen tulokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa pysymistä kotona ja kodin ulkopuolisten kontaktien minimoimista.

– Jäljitystiimimme ei tällä hetkellä pysty soittamaan kaikille terveydenhuollossa testatuille koronaan sairastuneille turkulaisille. Päivitämme Turun nettisivuille ohjeet sairastuneille, Peltoniemi sanoo.

Terveydenhuollossa tehtävää koronatestausta suositellaan hengitystieinfektio-oireissa erityisesti sote-alan potilas- ja asiakastyötä tekeville työntekijöille, henkilöille, joilla on vakava perussairaus, raskaana oleville ja yli 60-vuotiaille rokottamattomille, jotka eivät ole edeltävän kuuden kuukauden aikana sairastaneet koronaa.

Koronaepidemian vaikeutuminen näkyy myös hyvinvoinnin palveluissa, sillä henkilökuntaa on sairaana ja poissa töistä. Turun kotihoidossa ei kaikkia asiakaskäyntejä voida välttämättä tehdä suunnitellusti. Välttämättömät toimenpiteet varmistetaan.

– Henkilöstömme on erittäin kovilla ja väsynyt, ja siksi omaisten apu on tarpeen. Joudumme todennäköisesti rajoittamaan myös kiireettömiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujamme, muuten emme selviä epidemiatilanteen hoidosta, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa sanoo.

Sairaalapalveluissa ja vanhusten asumispalveluissa voi jatkossakin vierailla. Vierailuille ei kuitenkaan tule lähteä pienissäkään flunssan oireissa, ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa.