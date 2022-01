Talvisen Muumimaailman laiturilta löytyi häkeltynyt kauko­vieras: ”Tämä on kuin sadusta”

Moni pääsee kurkkimaan Muumitalon ikkunoista myös talvisin, sillä puistoalue halutaan pitää auki ympäri vuoden.

Muumit ovat talviunilla, mutta Muumimaailma on silti satumainen paikka ulkomaisen vierailijan mielestä.

Ei muumitaloa lukita yöksi... mutta talveksi lukitaan. Sillä muumit tunnetusti nukkuvat talviunta ja heräävät vasta kevään tullessa.

Lumipeitteen kuorruttamassa Naantalin Muumimaailmassa ei vierailupäivänä näy uniltaan vahingossa herännyttä Muumipeikkoa.

Muumimaailma häämöttää horisontissa, mutta ensin ylitetään silta ja nautitaan samalla auringonpaisteesta.

Portit ovat auki, sisään vain!

Aurinko valaisee Muumimaailmaan johtavan sillan, ja perillä näky on taianomainen. Lukuisten askeleiden tamppaaman kävelytien molemmin puolin on pastellinvärisiä kojuja, jotka mainostavat Muumimamman munkkeja ja Muumipapan fotoja.

Pakkaskukkasten koristelemista ikkunoista on pakko kurkistella sisään, vaikka on helppo arvata, että myös kojuissa vietetään täydellistä talvitaukoa.

Talviunille on tullut niin kiire, että verhotkin ovat unohtuneet roikkumaan ulkopuolelle.

Vankilassa on kuitenkin läpiveto. Noita kaltereita ei uskaltaisi tällä säällä lipaista kielellä. Haisulin kuva tuijottelee seinältä: hänkin on paussilla pahuuksista.

Paikallinen rouva porhaltaa kävelytietä pitkin. Mikä on porhaltaessa, kun väylä on luminen ja pitävä. Aina liukkailla keleillä osa kiertää Muumimaailman kaukaa, sillä kävelyväylää ei hiekoiteta, ja kukapa liukastelusta pitäisi – eivät ainakaan muumit.

Tähän vankilaan ei olisi kiva joutua keskellä talvea.

Palopäällikkö on lähtenyt sukuloimaan, kenties lämpimämpiin maisemiin.

Talitintti laulaa, ja puussa rapistelee orava. Onko tämä se kaunishäntäinen orava, joka seikkaili Tove Janssonin Taikatalvessa? Joku on piirtänyt roskiksen lumipeitteeseen sydämen. Ehkä sama ihminen on nostanut jonkun epäonnisen kulkijan hansikkaan kepin nokkaan odottamaan noutamista.

Orava saa seikkailla rauhassa pitkin kojuja ja siltoja.

Jollakin on pelkkää rakkautta Muumimaailmaa kohtaan.

Paras on edessä. Muumitalo kohoaa korkeuksiin talvimaiseman keskeltä. Vieressä on Muumipeikon rakentama, hiukan vinoksi jäänyt talo, jonka hän antoi Pikku Myyn 10 sisaruksen asuttavaksi. Muumitalon kuistia ja ikkunoita kiertävät jalanjäljet: joku muukin on halunnut kurkkia ikkunoista. Onkohan muumeilla tullut kiire talviunille? Näyttäisi nimittäin siltä, että kakkukestit ovat jääneet kesken.

On niin hiljaista, että Muumipapan kuorsauksen lähes kuulee. Vai onko se sittenkin Pikku Myy, joka tuhisee unissaan? Entä onko joku ryöminyt unille Muumimamman kasvattamaan jättikurpitsaan, joka juuri näyttää pakastevihannekselta?

Talvinen Muumitalo on taianomainen näky.

Kahvittelu on tainnut jäädä kesken, kun talviuni on hiipinyt silmään.

Naantalin jäät ovat niin paksut, että uimahuoneen alle voisi ryömiä. Sitä ei kuitenkaan tee Muumimaailman tämän hetken ainoa vierailija, joka tunnustautuu todelliseksi muumifaniksi.

– Lähden kahden päivän päästä takaisin Etelä-Koreaan, joten halusin vielä nähdä Muumimaailman, Hyowon Jung kertoo.

Korealainen Hyowon Jung tuli hakemaan viimeiset muistot Suomesta ennen paluutaan kotimaahan.

Hän on ollut Turun yliopistossa opiskelijavaihdossa maaliskuusta lähtien. Matkan varrella mukaan ovat tarttuneet muun muassa muumimuki, pehmolelu ja avaimenperä.

– Muumit olivat tosi kova juttu Koreassa 2017, kaikenlaista muumitavaraa oli myynnissä todella paljon, Niiskuneidin suosikkihahmokseen nimeävä Jung kertoo.

Hänelle tulee yllätyksenä, että Muumitalon ikkunoista voi nähdä kaikenlaista, joten hän aikoo seuraavaksi mennä kurkkimaan niistä sisään. Muumimaailma, vaikkakin tyhjillään, on tehnyt häneen vaikutuksen.

– Kaikki on lumen ja jään peitossa, joten tämä on kuin sadusta.

Muumimaailma on juuri nyt kuin Suomi muutenkin: rauhallinen ja lähellä luontoa.

– Minulle jää todella hyvät muistot Suomesta. Rakastan luontoa, ja täällä on niin rauhallista verrattuna Koreaan, Soulin lähellä asuva Jung kertoo.

”Näkemiin Suomi, näkemiin Muumimaailma!”

Muumimaailman markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen kertoo, että Muumimaailma herättää kiinnostusta myös talvisin.

– Meille tulee paljon kyselyitä ympäri maailmaa siitä, milloin olemme auki. Tulee myös paljon toiveita esimerkiksi Aasiasta, että olisimme auki talvella. He eivät välttämättä ymmärrä säätilan vaihtelua täällä, koska heidän puistonsa ovat auki vuoden ympäri, hän kertoo.

Perinteistä tapahtumaa, Taikatalvea, ei tänä vuonna Muumimaailmassa järjestetä koronan vuoksi. Sen sijaan katseet on suunnattu jo ensi kesään, sillä työtekijöiden rekrytoinnit ovat alkaneet. Viime kesä oli Muumimaailmalle suhteellisen hyvä, koska tautitilanne oli rauhallinen.

– Tietysti se vaikuttaa, kun 25 prosenttia kävijöitä eli ulkomaalaiset ovat poissa. Muuten kesä oli rajoituksista huolimatta positiivinen, fiilis oli hyvä ja palautteiden perusteella meillä oli paljon tyytyväisiä asiakkaita.

Buustia ensi kesään tuovat toivottavasti myös Naantalin asuntomessut.

– Olemme toiveikkaita. Ulkomaalaisia ei varmaan saada vieläkään, mutta koko Naantalin osalta odotetaan vilkasta kesää. Asuntomessut ja Muumimaailman voi yhdistää mukavasti samalle reissulle.

Talvisin monet kävelevät jäätä pitkin Muumimaailmaan esimerkiksi Naantalin kylpylästä.

Muumimaailma on joutunut harvoin ilkivallan kohteeksi. Suurin tapaus lienee vuoden 2020 joululta, kun kolme nuorta sytytti ulkoilmateatterin lavalla tulipalon.

– Vuosien varrella on ollut jotain pientä, joku saa välillä jonkin ”loistavan” idean. Mutta pieni kaupunki on muutenkin rauhallinen, ja Muumimaailma on omalla saarella itsekseen, Koskinen sanoo.

Ann-Karin Koskisen mukaan oli alusta asti selvää, että puistoalue pidetään auki ympäri vuoden.

Ilkivallan vähyys on vaikuttanut osaltaan siihen, että Muumimaailman saarta pidetään auki ympäri vuoden. Alue suljetaan ainoastaan rakentamisen ajaksi.

– Tämä on jo ennen meitä ollut naantalilaisten suosittu virkistysalue, ja siitä on haluttu pitää kiinni. Onhan se myös kivaa mainosta, kun ihmiset tulevat tänne, vaikka emme ole auki ja lapset pääsevät ikkunoiden taakse fiilistelemään.

Joskus Muumipeikko on saattanut todellakin olla hereillä keskellä talvea.

– Olemme välillä kuvanneet täällä, syksyllä esimerkiksi striimattiin Japaniin. Yleensä paikalle osuu aina joku lapsiperhe, ja ne ovat näkemisen arvoisia hetkiä, kun lapset huomaavat, että Muumipeikko tulee muina miehinä ovesta.