Varsinais-Suomen koronanyrkki haluaa jatkaa lasten harrastuksia – vihreää valoa myös kuntosaleille

Alueella odotetaan korona-aallon huippua. Tapausten lisääntyminen ei ole näkynyt sairaalahoidossa.

Koronan ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on edelleen voimakkaassa kasvussa. Tällä hetkellä 14 vuorokauden ilmaantuvuus on 100 000 asukasta kohti 1 061. Tapauksia on noin 600 päivässä, ja testien positiivisuusprosentti lähes 30.

– Testien positiivisuusprosentti vastaa normaaleja influenssaepidemioiden huippuja. Olemme siis todella korkeissa luvuissa, mutta tämän aallon huippua ei ole vielä nähty, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vt. tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Harri Marttila sanoo tiedotteessa.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt sairaanhoitopiirissä kuitenkin melko samalla tasolla.

– Meillä potilasmäärän lisääntyminen on ollut maltillisempaa kuin monilla muilla alueilla, Marttila sanoo.

Vaikka omikronvariantin arvellaan olevan deltavarianttia lievempi, se voi silti aiheuttaa sairaalahoidon tarvetta, varsinkin riskiryhmäläisille ja rokottamattomille. Tyksissä oli tiistaina aamulla hoidossa 20 potilasta vuodeosastoilla ja viisi potilasta teho-osastolla. Osalla näistä potilaista taudinaiheuttajaksi on paljastunut omikronvariantti.

Tiistaina kokoontuneen koronakoordinaatioryhmän näkemys on, että joukkue- ja ryhmäurheilun sijasta voidaan suositella yksilöliikuntaa, johon liittyvä tartuntariski on vähäisempi kuin joukkue- tai ryhmäurheilussa.

Ryhmän mukaan kaikessa liikuntatoiminnassa on kuitenkin huolehdittava koronaturvallisista käytännöistä kuntosaleilla ja liikuntatiloissa. Näihin toimiin sisältyvät maskien käyttö, käsihygienia, turvavälit sekä tarpeettoman oleskelun välttäminen liikuntatiloissa ja pukuhuoneessa.

Koronakoordinaatioryhmä katsoo, että harrastusten tauottamisen tuomat haitat ovat suuremmat kuin hyödyt.

– Ryhmän näkemyksen mukaan lasten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojien käyttö, kun laji sen mahdollistaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Turun hallinto-oikeus keskeytti maanantaina Lounais-Suomen aluehallintoviraston tekemän päätöksen kuntosalien- ja yksilöliikuntaan käytettävien tilojen sulusta.

Avin päätöksen piti olla voimassa 15. tammikuuta asti. Se koskee Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntia. Avi voi kuitenkin sulkea kuntosalien ovet uudella määräyksellä, joka on voimassa 16. tammikuuta eteenpäin. Avi tekee päätöksensä perustuen muun muassa sairaanhoitopiirien lausuntoihin.