Ressu Redfordin seuraaja kruunataan tammikuun lopussa.

Vuoden turkulainen -tittelin saajaksi on nostettu tänä vuonna kahdeksan eri aloilla ansioitunutta ehdokasta.

Ehdokkaat ovat nostaneet Turkua esille positiivisessa valossa tai vaikuttaneet työllään myönteisesti kaupungin tunnettavuuteen.

Äänestysaika on 3.–20.1. ja voittaja julkistetaan tammikuun lopussa. Tuttuun tapaan myös omaa omaa ehdokastaan voi äänestää.

Vuoden turkulainen -ehdokkaissa on kirjava kattaus ihmisiä monilta eri aloilta.

Tämän vuoden ehdokkaat ovat:

Joalin Loukamaa

20-vuotias artisti-malli-tubettaja on esitellyt kotikaupunkiaan Turkua videoilla yli 7 miljoonalle seuraajalleen sosiaalisen median eri kanavissa. Kansainvälisestä Now United -popyhtyeestä tunnetuksi tulleen Loukamaan lempipaikkoja Turussa ovat Vartiovuoren Puisto & Aura Bilis.

Ann-Christin Antell

Kirjastonhoitajana työskentelevä Antell on tullut tunnetuksi historiallisesta Puuvillatehdas-kirjasarjasta, joka sijoittuu Turkuun. Ensimmäinen osa pysytteli useita kuukausia Suomen myydyimpien kirjojen joukossa. Antellin lempipaikka Turussa on kaupunginkirjasto ja erityisesti sen vanha osa Bibliotheca.

Christina Salmivalli

Turun yliopiston psykologian professori on tehnyt 30 vuotta lasten ja nuorten kaverisuhteisiin liittyvää tutkimusta. Keskeisimpänä aiheena on ollut koulukiusaaminen ja sen ehkäisy. Salmivallin ryhmän kehittämä KiVa Koulu -ohjelma on levinnyt laajasti maailmalle. Hänen lempipaikkojaan kaupungissa ovat muun muassa jokiranta ravintoloineen, teatterit, luistelumato sekä talviuintipaikat.

Pete Poskiparta

Mentalisti viihdyttää ihmisiä livenä ja etänä lukemalla ajatuksia ja luomalla illuusioita. Poskiparta on Vuoden Taikuri 2014 ja voittanut lisäksi mentalismin arvostetuimman kansainvälisen Dunninger Memorial Award -palkinnon. Suomen yrittäjät valitsivat hänet Vuoden yksinyrittäjäksi 2021. Poskiparran lempipaikka Turussa on Veritas Stadion.

Lukas Hradecky

Runosmäessä lapsuutensa viettänyt jalkapallomaajoukkueen luottomaalivahti teki Huuhkajien kanssa kesällä historiaa pelaamalla ensimmäistä kertaa EM-kisoissa. Hänen seurajoukkueensa on Bayer Leverkusen. Hradecky valittiin viime tammikuussa Vuoden urheilijaksi ja loppuvuodesta Palloliiton vuoden pelaajaksi. Kotiseutunsa suosikkipaikoiksi Hradecky nimeää saariston ja jokirannan.

Khaled Azizi

Malmin kebab -ravintolaa yhdessä pikkuveljensä kanssa pyörittävä Azizi nousi yleisön tietoon alkuvuodesta, kun hän alkoi tehdä videoita yhteisöpalvelu TikTokiin. Kokeilun seurauksena Malmin kebabista on tullut suosittu ravintola, jonne on tultu syömään Utsjoelta ja jopa ulkomailta saakka. Suosikkipaikakseen kaupungissa Azizi nimeää kuntosalinsa, jossa hän on saanut aikaan elämänmuutoksen.

Metsämarja Aittokoski

Lasten sisältöihin erikoistunut taiteilija ja luovan alan yrittäjä tunnetaan pienen lintuhahmon, Pikkulin, äitinä. Pikku Kakkosesta tuttu Pikkuli-animaatiosarja on myyty muun muassa Intiaan, Kiinaan ja Brasiliaan. Parhaillaan Aittokoski työstää uusia Pikkuli-kirjoja, levyä sekä tv- ja elokuvasisältöjä. Hänen suosikkiasiansa Turussa on kaupungin monipuolisuus.

Alma Rajala

Nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja visioi suurteoksen Huoneiden kirja, joka sykähdytti ihmisiä viime kesänä. Yli satapäisen taiteilijajoukon luoma teos muutti Turun Kivipainon ihmeelliseksi unimaailmaksi, jossa saattoi eksyä Saila Susiluodon runojen inspiroimiin huoneisiin. Rajalan lempipaikka Turussa on Manilla.

Suosikkiaan voi äänestää osoitteessa ts.fi/vuodenturkulainen.

Vuonna 2020 Vuoden turkulaiseksi valittiin laulaja ja lauluntekijä Ressu Redford.