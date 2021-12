Koronarajoitusten jatkamista harkitaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa – epidemia ei ole kääntynyt parempaan

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä suljetaan kuntosalit ja uimahallit.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) harkitsee Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitusten jatkamista. Mahdolliset päätökset pyritään antamaan keskiviikkona kummankin sairaanhoitopiirin kuntien alueille.

Avi harkitsee, pidentääkö se määräyksiä, joilla yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sekä tietyt tilat määrätty suljettaviksi. Nykyiset määräykset ovat voimassa vuoden loppuun.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan epidemiatilanteissa ei ole Lounais-Suomen avin mukaan tapahtunut käännettä parempaan. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on suosittanut voimassa olevien määräysten jatkamista. Satakunnan koordinaatioryhmä kokoontuu keskiviikkona ja antaa omat suosituksensa samana päivänä.

– On vielä aikaista sanoa, mitä vaikutuksia vasta viikon voimassa olleilla rajoituksilla on saavutettu, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Itä-Suomen avi arvioi puolestaan lähikontakteja rajoittavien määräysten jatkamista tilojen käytössä Essoten ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vuodenvaihteesta eteenpäin. Samalla aluehallintovirasto harkitsee vastaavien rajoitusten asettamista myös Pohjois-Karjalan ja Itä-Savon alueilla.

Lisäksi pohdittavana on korkean ja kohtalaisen riskin tilaisuuksien ja tilojen käytön kieltäminen kokonaan alueilla, jotka täyttävät leviämisalueen tunnusmerkit. Itä-Suomen avi tekee asiassa mahdollisia päätöksiä aikaisintaan torstaina, ja ne tulisivat voimaan aikaisintaan perjantaina.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo, että alueelle on odotettavissa uusia rajoituksia lähipäivinä. Sairaanhoitopiirin koronanyrkki on keskustellut tarpeesta tiukentaa nykyiset yleisötilaisuuksien rajoitukset 50 osallistujasta 20 osallistujaan.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä tiukennetaan rajoituksia

Etelä-Suomen avi määrää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueiden asiakas- ja yleisötiloja sulkemaan ovensa kahdeksi viikoksi. Tilat määrätään suljettavaksi torstaista lähtien.

Suljetuiksi määrättyjä liikunta- ja virkistyskäytössä olevia tiloja ei voi pitää avoinna koronapassin käyttämisellä. Sulkupäätös koskee muun muassa kuntosaleja, uimahalleja, tanssipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja. Päätös on tartuntatautilain 58g mukainen.

Päätös tilojen sulkemisesta ei koske vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa, ammattiurheilemista tai esimerkiksi lääkinnällistä kuntoutusta.

Pirkanmaalle ei vielä uusia rajoituksia

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ei esitä uusia rajoitustoimia alueelle. Nykyiset rajoitukset yleisötilaisuuksien kieltämisestä sekä asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta ovat voimassa 7. tammikuuta saakka.

Aluehallintovirastolle esitetään kuitenkin turvavälisäännöksen jatkamista tammikuun ajalle, sillä sen voimassaolo on päättymässä vuoden lopussa.

Ohjausryhmän mukaan rajoitusten mahdollisesta jatkotarpeesta keskustellaan ensi viikolla. Koronatartuntojen määrä on alueella yhä kasvanut, mutta sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kuitenkin tasaantumassa. Lisäksi alueella on havaittu vain muutamia omikronmuunnoksen aiheuttamia tartuntoja.