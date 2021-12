Hyviä uutisia Turusta – yksikään omikrontapaus ei ole vaatinut sairaalahoitoa

Varsinais-Suomessa on todettu tähän mennessä noin 500 omikrontapausta.

Varsinais-Suomessa 60 prosenttia positiivisista koronatesteistä on omikrontapauksia.

Omikron on nyt valtavirus Varsinais-Suomen alueella. Maakunnassa on todettu noin 500 omikrontapausta.

Viikonlopun aikana otetuista näytteistä jo 60 prosenttia oli omikrontapauksia tai vahvoja epäilyjä omikronista. Vielä viikko sitten vain noin joka viides tapaus oli omikron.

– Omikron on levinnyt nopeammin kuin osasimme kuvitella, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo alueen koronakoordinaatioryhmän tiedotteessa.

Hyvä uutinen on se, että omikron näyttäisi aiheuttavan lievempiä oireita kuin deltavariantti. Alueella ei ole vielä todettu omikronin aiheuttamia vaikeita tautimuotoja. Yhtään potilasta ei ole tullut Varsinais-Suomessa sairaalahoitoon omikronin takia. Koronakoordinaatioryhmä kuitenkin huomauttaa, että havainnointiaika on vielä auttamattoman lyhyt.

Tyksissä on nyt kaiken kaikkiaan 20 koronapotilasta, joista kuusi on tehohoidossa. Koronatapauksia todetaan nyt Varsinais-Suomessa eniten koko pandemian aikana. Tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana on 398.

Myös positiivisten testien osuus on Varsinais-Suomessa ennätystasolla, 11,8 prosenttia.

– On paljon ihmisiä, joita ei nyt edes ohjeisteta testiin, vaan pysymään kotona oireiden ollessa lieviä ja mahdollisesti tekemään kotitestin. Tämä siis tarkoittaa, että tautia on enemmän kuin mitä lukumme osoittavat. Suosittelemme kuitenkin, että kotitestissä positiivisen tuloksen saaneet hakeutuisivat terveydenhuollon tekemään varmistustestiin, koska resurssimme sen vielä sallivat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien järjestämisen ja asiakastilojen käytön rajoittamista kahdella viikolla.

Suositusten mukaan rajoitukset olisivat voimassa 14.1.2022 asti.

– On vielä aikaista sanoa, mitä vaikutuksia vasta viikon voimassa olleilla rajoituksilla on saavutettu, Pietilä sanoo.

Aluehallintovirasto on ilmoittanut tekevänsä päätöksen rajoituksista keskiviikkona, kun se on kuullut myös Satakunnan koronakoordinaatioryhmää.

Koronanyrkki antoi kiitosta urheiluseuroille hyvästä toiminnasta koronapandemian aikana. Alueella on luotu positiivinen toimintakulttuuri, jonka ansiosta seuratoiminnassa tartunnat eivät ole päässeet merkittävästi leviämään.

Koordinaatioryhmä mukaan liikuntatilat ovat hyvin usein myös väljiä, joten niissä tartuntariski on pienempi kuin esimerkiksi teatterikatsomoissa tai ravintoloissa, joissa myös väkimäärät ovat suurempia ja kontakteja näin myös enemmän. Suurin riski urheiluseuroissa on saada tartunta pukuhuoneessa tai yhteiskuljetuksessa.