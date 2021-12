Liikuntatilat ehkä säppiin myös Turun seudulla – avi päättää rajoitusten jatkamisesta keskiviikkona

Lounais-Suomen aluehallintovirasto harkitsee jatkavansa koronarajoituksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto harkitsee jatkavansa määräyksiä, joilla yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty sekä tietyt tilat määrätty suljettaviksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Maakuntien epidemiatilanteissa ei ole tapahtunut käännettä parempaan.

On mahdollista, että määräykset tiukentuvat Varsinais-Suomen osalta, sillä ne ovat hieman poikenneet Satakunnan määräyksistä.

Satakunnassa on kielletty 24.–31.12. kaikki sisätiloissa ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lisäksi on suljettu laajalti tiloja, joissa harjoitetaan liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaa. Myös Varsinais-Suomessa yleisötilaisuudet on kielletty vuoden loppuun saakka, mutta kaikkia harrastustiloja ei ole suljettu, vaan esimerkiksi kuntosalit ja uimahallit ovat saaneet jatkaa toimintaansa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kokoontui tiistaina ja suositti voimassa olevien määräysten jatkamista.

– Huomisaamuna on Satakunnan koronakoordinaatioryhmän kokous. Silloin katsomme koko alueen kokonaisuutta ja mitkä rajoitukset ovat tarpeellisia, avin ylijohtaja Leena Räsänen kertoo.

Rajoitusten tarkempi sisältö ja kesto varmistuvat keskiviikon aikana. Mahdolliset päätökset pyritään antamaan keskiviikkona molempien sairaanhoitopiirien kuntien alueille.

– Rajoitukset perustuvat siihen, mitä alueelliset koronakoordinaatioryhmät suosittelevat ja minkälaisia lausuntoja sairaanhoitopiirit antavat, Räsänen sanoo.

Niihin perustui myös se, että Satakuntaan määrättiin aatonaattona naapurimaakuntaa tiukemmat, rajoitukset, vaikka maakuntien ilmaantuvuuslukema ei poikennut toisistaan olennaisesti.

– Tuolloin Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän kanta oli se, että liikuntatilojen sulkeminen ei ole välttämätöntä. Satakunnan tilanne heikkeni juuri ennen rajoitusten antamista, ja katsottiin, että tiukemmat rajoitukset ovat tarpeen, Räsänen sanoo.