Lupainsinöörinä työskennellyt ravintoloitsija kehotti asiakkaita koronakapinaan, joka johti Ravintola Uljaan sulkemiseen.

Ravintola Uljaan tulevaisuus on hämärän peitossa.

Turun kaupunki on irtisanonut rakennusvalvonnan lupainsinööri Teuvo Kaupin, joka uhmasi koronasääntöjä omistamassaan Ravintola Uljaassa. Hän on jo aiemmin saanut varoituksen asiasta.

Asian vahvisti Turun Sanomille kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi. Hän ei halunnut kommentoida irtisanomisen perusteita eikä ajankohtaa.

Kauppi ilmoitti Ravintola Uljaan sosiaalisen median tileillä joulukuun alussa, että ravintolassa ei aiota noudattaa koronasääntöjä, vaan anniskelua jatketaan klo 18 jälkeen ilman vaatimusta koronapassista.

Paikalla kävi Lounais-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja, ja ravintola suljettiin poliisin avustuksella välittömästi. Sulku jatkuu avin määräyksellä 6.1. asti

Ravintola uhmasi sääntöjä myös syyskuussa, jolloin se suljettiin ensin kahdeksi viikoksi. Rikottuaan määräyksiä uudelleen se joutui pitämään ovet kiinni lopulta kuukauden.

Turun Sanomien mukaan Verohallinto vaatii ravintolan asettamista konkurssiin. Sillä on maksamattomia veroja yhteensä 26 700 euroa viivästysseuraamukset mukaan lukien. Ravintola on myös saanut häädön vuokratilastaan maksamattomien vuokrien takia. Ulosottovelkoja sillä on yli sadan tuhannen euron edestä.

Kauppi ilmoitti kolme päivää sitten ravintolan sosiaalisen median tileillä ravintolan olevan ”auki jatkossa, kun se meille sopii”.