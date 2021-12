Omikrontapausten osuus on kymmen­kertaistunut viikossa Turun seudulla

Lähes kaikkien epäilyjen alkuperä on pystytty selvittämään.

Koronaviruksen omikronvarianttien osuus on kymmenkertaistunut viime viikosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Alkuviikon aikana omikronvariantteja on todettu 5,3 prosenttia positiivisista koronalöydöksistä. Viime viikolla niiden osuus oli 0,5 prosenttia.

Omikronvariantteja on todettu Varsinais-Suomessa kaikkiaan 12. Tällä viikolla on tullut 20 omikrontapausepäilyä, jotka ovat vielä tutkittavana.

Toistaiseksi lähes kaikkien alueen omikronvarianttiepäilyjen alkuperä on pystytty selvittämään. Vain yhden tartuntaketjun varma alkuperä on tuntematon, kaikki muut tartunnat on saatu ulkomailta.

– Omikronvariantti leviää nopeasti, siitä on merkkejä muista maista. Nähtäväksi jää, heijastuuko se sairaalahoidettujen määriin. Tähän mennessä sairastuneet ovat olleet hyvin lieväoireisia tai löydöksiä on ollut jopa oireettomilla. Mutta rokottamattomien sairastuvuusriski on yleisesti edelleen moninkertainen rokottamattomiin nähden, tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo Tyksin tiedotteessa.

Koronaviruksen diagnostiikassa on Tyksissä käytössä omavalmisteinen PCR-testi.

– Testimme osoittaa heti kaikista positiivisista löydöksistä, ovatko ne mahdollisia omikronvariantteja. Uudet varianttiepäilyt varmistetaan sekvensoimalla eli niistä luetaan viruksen geneettinen koodi, joka parhaimmillaan valmistuu alle kahdessa vuorokaudessa, Tyksin laboratoriotoimialueen johtaja Antti Hakanen kertoo.