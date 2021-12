Varsinais-Suomessa on tavattu tähän mennessä 10 omikronvarianttitapausta.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus rokottamattomilla on noussut huomattavasti korkeammaksi rokotuksen saaneisiin verrattuna, tiedottaa Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä.

Sairaaloiden kuormitus myös on noussut. Sen sijaan taudin kokonaisilmaantuvuus on mahdollisesti ohittanut alueella jyrkimmän huippunsa ja hieman madaltunut. Koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nyt 295.

Ero rokotettujen ja rokottamattomien välillä on kasvanut huomattavan suureksi. Rokottamattoman väestön ilmaantuvuus vastaavalta ajalta on 1 250. Rokottamattomien riski sairastua on siis yli nelinkertainen verrattuna rokotettuihin.

Rokotus puuttuu noin 40 000:lta yli 12-vuotiaalta varsinaissuomalaiselta.

– Taudin saamisen riski on moninkertainen rokottamattomilla. He ovat myös suurin ryhmä sairaalaan joutuvista koronaan sairastuneista. Rokote suojaa hyvin nimenomaan sairaalahoitoa vaativalta taudilta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava erikoislääkäri Esa Rintala sanoo.

Omikronvariantin aiheuttama koronatauti on todettu 10 henkilöllä Varsinais-Suomessa.

– Toistaiseksi omikronvariantti ei ole vaikuttanut alueellamme merkittävästi, mutta varaudumme tilanteeseen, joka voi muuttua nopeastikin. Ainakin vielä deltavariantti on meillä vallitseva koronan muoto, Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo.

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaaloissa on 11 potilasta vuodeosastolla hoidossa ja 6 potilasta tehohoidossa. Kuntien terveyskeskuksissa on yli 20 koronapotilasta vuodeosastoilla.