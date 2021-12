Vaikka koronapotilaat eivät ole lisääntyneet, korona vaikuttaa välillisesti tilanteeseen.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa joudutaan tällä hetkellä siirtämään myös lapsipotilaiden leikkauksia. Syynä ovat ruuhkautuneet osastot.

– Lasten vuodeosastopaikat ovat tiukoilla, ja vielä enemmän pulaa on paikoista tehohoidon ja keskushoidon puolella. Olemme sen vuoksi jonkin verran joutuneet siirtämään leikkauksia, Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen vahvistaa.

– Pystymme hoitamaan vakavat tapaukset, mutta vähän vähemmän kiireellisille tämä voi tarkoittaa hoidon siirtymistä pidemmälle.

Ruuhkaa on aiheuttanut se, että osastoja on jouduttu yhdistämään henkilöstöresurssin rajallisuuden takia.

Hoitajapula johtuu välillisesti koronatilanteesta.

– Henkilöstöä on jouduttu irrottamaan toisiin paikkoihin. Ongelma on myös se, että on työntekijöitä, joiden lapset ovat altistuneet ja eristyksissä kotona, jonka vuoksi henkilöstö ei pääse töihin, Virolainen sanoo.

– Nämä ovat koronan sekundäärivaikutuksia. Korona on nyt aktiivinen sellaisessa väestöryhmässä, jonka vanhemmat ovat meillä töissä.

Virolainen kumoaa väitteen, että koronaa sairastavat lapsipotilaat olisivat ruuhkauttaneet osastot.

– Sairaalaan ei ole tullut aiempaa enemmän lapsipotilaita, vaikka sairastuneita on enemmän.

Tyksistä on oltu Helsinkiin yhteydessä, onko joitain potilaita mahdollista siirtää sinne. Varsinaisia siirtoja ei ole vielä tehty.

– He ovat olleet tehohoitoa vaativia potilaita, ja kyseessä on ollut ennakoiva varotoimi.

Vaikka kaikki vakavat tapaukset pystytään tällä hetkellä hoitamaan Tyksissä, Virolainen myöntää olevansa huolissaan seuraavista viikoista.

– Tänä aikana voi tulla muitakin hengitystieinfektioita kuin korona, ja meillä on loma-ajat tulossa, jolloin henkilöstö on ansaitusti vapailla. Tällä hetkellä selviämme, mutta joulun pyhät huolestuttavat, hän sanoo.