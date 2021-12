Kaupunginvaltuuston kokouksessa sinetöitiin, että raisiolaiset saavat oman uimarannan.

Miltä kuulostaisi makoilu hiekkarannalla, josta on suora näkymä Meyerin telakalla rakentuviin risteilijöihin ja jonka naapurissa sijaitsee Nesteen jalostamoalue?

Kenties ei jokaisen unelmakohde, mutta annettakoon sille mahdollisuus – onhan Raisioon rakentuvalla uimarannalla ainakin komea työnimi: Playa del Raisio.

Raision kaupunginjohtajan Eero Vainion mukaan espanjalaisvaikutteinen Playa del Raisio -nimi on ilostuttanut laajasti.

– Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja tämä on ollut yksi työnimistä valmisteluvaiheessa. On vielä auki, mitä tienviittaan lopulta laitetaan.

Turun Sanomat uutisoi pari viikkoa sitten raisiolaisten aikeesta saada oma uimaranta, mutta tiistai-iltana tavoite konkretisoitui, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ensi vuoden talousarvioksi. Kokous kesti 4,5 tuntia, mutta selvennettäköön, että kiistakapulaksi ei noussut uimaranta.

– Sitä lähdetään nyt toteuttamaan, Vainio vahvistaa.

Ranta on toistaiseksi melko ruokkoamaton.

Tyhjästä ei uimarantaa aiota kaivaa. Hahdenniemen venesataman vieressä on ranta, mutta sitä on käytetty lähinnä auringonottamiseen. Kaikkiaan Raisio Marinan nimellä tunnettuun Hahdenniemen alueeseen on tarkoitus satsata 160 000 euroa, josta noin neljäsosa uimarantaan.

– Uimaranta pyritään saamaan valmiiksi ensi kesäksi. Tarkoitus on rakentaa alueelle uudet suihku- ja wc-tilat sekä mahdollistaa laajempia kioskitoimintoja ja veneiden talvisäilytysalueelle karavaanareiden parkkitoiminnot Naantalin asuntomessujen ajaksi.

– Myös festareiden järjestämistä alueella on ideoitu. Uimarannan kehittäminen pitää sisällään ainakin pukukopit, yleistä ehostamista ja mahdollisesti beach volley -kentän.

Kaupunginjohtaja Eero Vainiolla on vahva usko Playa del Raision vetovoimaan.

Jonkin verran kysymyksiä on herättänyt se, että Hahdenniemeen on laskenut aikanaan Raision entisen jätevedenpuhdistamon purkuputki. Puhdistamo poistettiin käytöstä vuonna 2009.

– Vedenlaatu on tutkittu ja pohjasedimentit kairattu, ja niiden perusteella ranta on yhtä uimakelpoinen kuin muukin Suomenlahti, Vainio vahvistaa.

Nurmilämpäre koristaa muuten melko urbaania maisemaa.

Rannan kyljessä on venesatama, joka sekin uudistetaan.

Miksi ihmeessä Raisioon täytyy rakentaa uimaranta, kun muutaman kilometrin säteellä löytyy naapurikunta Naantalista useita hienoja biitsejä?

– Miksikäs sitä ei rannikkokaupungissa omaa uimarantaa olisi? Alueelle on aikanaan ollut uimaranta, ja tätä on toivottu tosi paljon, sekä kaupunkilaiset että matkailijat. Playa on pienellekin raisiolaiselle pyörämatkan päässä. Uimaranta on pieni, mutta paljon iloa tuottava investointi, Vainio sanoo.

Urbaani maisema on hänen mielestään ainoastaan bonus, joka erottaa Raision uimarannan muista alueen rannoista.

– Raision sataman alueessa on potentiaalia. Vieressä on hienot metsäalueet ja kontrastina Meyerin telakka, jota käy ihmettelemässä melkoinen määrä ihmisiä. Pikkulapsille ja vähän isommillekin ei ole uimarannalla ihmeellisempää maisemaa kuin valtameriristeilijä, jossa on vuoristorata katolla. Tästä tulee omaleimainen ranta, ja kun nimi on Playa del Raisio, ei tarvitse lähteä enää Kanariansaarille.