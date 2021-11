Mielenilmaus täytti Turun kaupungintalon pihan – JHL ei suostu keskeyttämään lakkoa

Arkeaa koskevaan lakkoon haetaan ratkaisua paikallisella sopimuksella.

– Mitä emme halua, armotonta arkea! huudettiin Turun kaupungintalon pihalla maanantaina muutaman sadan henkilön voimin.

Kaupungin omistaman palvelutuotantoyhtiö Arkean aikomus vaihtaa työntekijöiden työehtosopimusta on kuumentanut tunteita ja ajanut JHL:n jäsenet lakkoon. Samasta asiasta lakkoiltiin myös kaksi vuotta sitten ja silloin päädyttiin säästöohjelmaan.

Kaupungintalon pihalle saavuttiin hetki ennen kaupunginhallituksen kokouksen alkua.

Mielenilmaus alkoi maanantaina iltapäivällä noin 3 000 työntekijän ulosmarssilla, jonka jälkeen osa saapui kaupungintalolle ennen Turun kaupunginhallituksen kokousta.

Pormestari Minna Arve kertoi kaupunginhallitukselle esitettävästä ratkaisusta ennen kokousta työntekijöiden huutaessa iskulauseita pihalla.

– Kaupunginhallitukselle esitetään, että osa Arkean palveluista siirrettäisiin in-house-sopimukseen. Lisäksi neuvottelut tulee käynnistää viipymättä paikallisen sopimuksen aikaansaamiseksi nykyisen työehtosopimuksen puitteissa. Tavoitteena on saada säästöjä, joilla yhtiön taloudellinen asema turvataan ja palauttaa työrauha välittömästi, Arve sanoi.

JHL:n toimialajohtalle Håkan Ekströmille kilpailutusten ulkopuolelle jäävä in-house-sopimus ei riitä.

– Vain se osuus, joka tekee ruokapalvelu- ja cateringpalveluita, otettaisiin vain omia palvelevaksi in-house-yhtiöksi. Senkin jälkeen työntekijöitä olisi uhan alla noin 700. Se ei riitä meille, hän sanoi.

Minna Arve ja kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen kritisoivat JHL:n toimia viime päivinä.

– Pormestariston esitys ilmoitettiin Arkean toimitusjohtajalle perjantaina. Yhtiön hallitus kokoontui tänä aamuna ja antoi toimitusjohtajalle oikeuden lähteä neuvottelemaan viivyttelemättä paikallisesta sopimuksesta. Neuvottelut on kutsuttu koolle tänään, ja ehtona on ollut se, että lakko keskeytetään. JHL:n johdolta on tullut tieto, että lakkoa ei keskeytetä, ennen kuin ratkaisu on saatu aikaiseksi. Tätä pidetään epäoikeudenmukaisena, etenkin, kun tämä kohdistuu suurelta osin lapsiin.

Kaupungilla on ollut vaikeuksia järjestää ruokailua ja siivousta kaikille Turun kouluille. Siksi lukiot ovat joutuneet olemaan etäopetuksessa.

Tuomas Heikkinen ja Minna Arve ovat pettyneitä JHL:n toimintaan.

Ekström vahvistaa, että lakkoa ei olla toistaiseksi keskeyttämässä. Hänen mukaansa neuvotteluyhteys kuitenkin on.

– Puolitoista viikkoa sitten työnantaja jätti vastaamatta meidän neuvotteluesitykseemme, ja se jälkeen ei kuulunut mitään. Työnantaja kutsui meidät ensimmäistä kertaa puoleentoista viikkoon neuvottelupöytään tänä aamuna. Kello 18 on seuraava tapaaminen, ja huomiseksi on sovittu neuvotteluyhteys, hän sanoo.

– Lähdemme siitä, että kun lakko loppuu, ratkaisu on sellainen, ettei näitä ammattilaisia vedetä kölin alta työehtojen heikennyksen osalta.

Håkan Ekström kiitti osallistujia ja kehotti heitä hajaantumaan kaupunginhallituksen kokouksen alettua.

Turun kaupungin edustajien mukaan kaupunki tai kuntatyönantajat eivät ole saaneet virallista ilmoitusta ulosmarssista. Siksi niitä joudutaan käsittelemään poissaoloina. Arve pitää tilannetta täysin kohtuuttomana.

– Tilanne on mennyt liian pitkälle. Poliittinen painostus ja viesti ovat tulleet perille, ja nyt Arkea on ilmoittanut keskustelevansa paikallisesta sopimuksesta. Pidän kohtuuttomana, että JHL ei suostu keskeyttämään lakkoa. Koska siivousta ei voi enää teettää hätätyönä, siellä on tosiasiallinen uhka lasten terveydelle tässä koronatilanteessa.

Arven mukaan kaupunki tekee kaikkensa, että päivähoito ja perusopetus pystytään järjestämään normaalisti.

– Toisella asteella on enemmän liikkumavaraa, jos tilanne sitä vaatii.

Arkea on ilmoittanut tavoittelevansa 2,5 miljoonan euron säästöjä. Kaupunki on todennut voivansa tinkiä tavoitteesta.

Kokoontumiseen tulleen kaarinalaisen Ville Grönbergin mukaan heikennykset tarkoittaisivat käytännössä 25 prosentin pudotusta palkkaan ja 13 lomapäivän katoamista niiltä, joilla on täydet lomat.

– Ei hirveästi lämmitä. Me olemme tehneet Turun kaupungille 10 vuotta voittoa, hän sanoo.

Grönberg on ollut mukana lakossa sen alusta asti, 17.11. lähtien.

– Olen valmis siihen niin pitkään kuin tarve vaatii. Saisi loppua tämä työehtoshoppailu.

Ville Grönberg on valmis jatkamaan lakkoilua niin kauan kuin on tarvis.

Ekström kehotti kaupunginhallituksen kokouksen alettua mielenosoittajia poistumaan paikalta.

– Olemme demokraattinen liike ja haluamme antaa työrauhan kaupunginhallitukselle, jolla on tässä rooli. Väki on ollut mukana monta tuntia, ja olemme saaneet viestin perille, hän sanoo.

– Kaikki haluavat, että työrauha palautuu. Tämä on viime kädessä poliitikkojen käsissä. Jos kuntien omaa palvelutoimintaa osakeyhtiöitetään ja kilpailukyky otetaan työntekijöiden selkänahasta, liikeidea on köyhä. Silloin kannattaa pysyä omassa palvelutuotannossa, joka hoitaa vain veronmaksajien palveluita, hän sanoo.