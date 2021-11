Tähän mennessä on Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) tehohoito-osastolla hoidettu kaikkiaan 110 koronapotilasta pandemian aikana. Tänään perjantaina 26.11.2021 on viisi potilasta tehohoidossa Tyksissä.

Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) kertoo tuoreessa tiedotteessaan lukuja koronapotilaiden hoidosta erityisesti tehohoidon osalta.

Tyksin keskimääräinen aika tehohoidossa on 11 vuorokautta, se kertoo.

Vuorokausi tehohoitoa maksaa yhteiskunnalle noin 3 000 euroa, joten keskimääräinen lasku yhden, tehohoitoa vaativan, koronapotilaan hoidosta on noin 33 000 euroa. Tämän lisäksi mahdollinen muu sairaalahoito ja toipilasaika tuovat edelleen lisäkustannuksia.

Tehohoidon kuolleisuus koronapotilailla on Tyksissä noin 11 prosenttia.

Koronapotilaiden kuolleisuus on lähes kolminkertainen muiden tehohoitopotilaiden keskimääräiseen tehokuolleisuuteen verrattuna, Tyksin tiedotteessa kerrotaan.

Koko tehohoidon kuolleisuus kaikista potilaista oli viime vuonna Tyksissä 3,3 prosenttia. Vuodeosastohoidon kuolleisuus koronapotilailla on Tyksissä 2,5 prosenttia.

Keskimääräinen ikä koronapotilaalle, joka on ollut tehohoidossa Tyksissä, on 52 vuotta. Heistä 70 prosenttia on ollut miehiä.

Sairaalassa kaiken kaikkiaan hoidetuista 110 koronapotilaasta rokottamattomia on ollut 94 prosenttia ja 1.9.2021 alkaen 89 prosenttia.

70 prosenttia potilaista on ollut hoidettavana hengityskoneessa.

” 89 prosenttia tehohoidon koronapotilaista on ollut rokottamattomia nyt syyskuusta tähän päivään asti.

Rokottamattomuus suurin riski päätyä tehohoitoon

Syys–marraskuun 2021 aikana Tyksin teho-osastolla on ollut 35 koronapotilasta, joista neljällä on ollut kaksi rokotetta. Näistä neljästä kolme on ollut lähemmäs 70-vuotiaita ja jokaisella heistä on ollut vakavia perussairauksia.

– Toisen sanoen 89 prosenttia tehohoidon koronapotilaista on ollut rokottamattomia nyt syyskuusta tähän päivään asti, Tyksin teho-osaston ylilääkäri, dosentti Mika Valtonen sanoo.

Rokotettujenkin määrä sairaalassa tulee Valtosen mielestä lisääntymään, koska nyt kun sairautta on näin paljon liikkeellä, niin välttämättä osa joutuu myös sairaala- ja tehohoitoon.

– Heillä on usein joku selittävä tekijä, kuten korkea ikä tai merkittäviä perussairauksia. Jos on perusterve, kahdesti rokotettu, 60-vuotias tai nuorempi, niin riski joutua tehohoitoon koronan takia on kyllä pieni.

THL:n mukaan rokottamattomilla on 19 kertaa suurempi riski joutua sairaalahoitoon kuin rokotetuilla. Tehohoitoon joutumisen vaara on rokottamattomalla 33-kertainen.

Valtosen mielestä jokainen, joka ei vielä ole ottanut koronarokotetta, voisi sen ottaa.

– Se on ihan selvä, että kaikilla rokotteilla voi olla jotain sivuvaikutuksia, mutta niiden riski on ihan eri luokkaa, kuin vakavan koronataudin uhka, Valtonen kertoo Tyksin tiedotteessa.

Koska rokote estää vakavan taudin ja tehohoitoon joutumisen, Valtosen mielestä ei ole epäilystäkään siitä, että rokote kannattaa ottaa.

Valtonen toimii myös Suomen tehohoitoyhdistyksen puheenjohtajana.