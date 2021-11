Kaaos Turun satamassa: poliisit paikalle, kymmeniä opiskelijoita jäi risteilyltä rannalle – ”Tunteet kuumeni”

Baltic Princess lähti – mutta jopa 60 opiskelijaa jäi rannalle, vaikka liput oli ostettu ja maksettu. Lopulta terminaaliin tarvittiin poliisia. Mitä Turun satamassa oikein tapahtui?

Opiskelijaristeily päättyi kaoottisiin ja hämmentyneisiin tunnelmiin ennen kuin ehti alkaakaan, kun risteilijöiden matkustajatiedot olivat mystisesti kadonneet. Yksi risteilyltä rannalle jäänyt oli insinööriopiskelija Nelli, joka saapui opiskelijatovereidensa kanssa torstaina Hämeenlinnasta Turkuun, aivan kuten lukuisat muutkin insinööriopiskelijat eri puolilta Suomea.

Tarkoitus oli lähteä kauan odotetulle opiskelijaristeilylle Itämerelle. Koko laiva oli varattu opiskelijoille, tosin kaikki eivät koskaan reissuun päässeet. Kun osa risteilijöistä juhli torstain ja perjantain välisenä yönä laivalla, osa saateltiin Turun terminaalista kylmään yöhön poliisin valvonnassa.

– Siinä sitten vähän tunteet kuumeni. Oli vihaisia, pettyneitä ja vähän humaltuneitakin ihmisiä. Siinä vaiheessa, kun terminaalia alettiin tyhjentää niin sinne kutsuttiin poliisit huolehtimaan näiden työntekijöiden turvallisuudesta, Nelli kuvailee öisiä tapahtumia.

Paikalle tarvittiin lopulta poliisia, kun terminaalia tyhjennettiin.

Jo vuorokautta aiemmin sähköpostiin oli kilahtanut pahaenteinen viesti.

– Osalle opiskelijoista, muun muassa meille, tuli vuorokautta aiemmin sähköposti, jossa kerrottiin että matkustajatiedot ovat kadonneet, Nelli kertoo.

Vaikka Nellillä ja muilla risteilijöillä oli sähköiset liput, olivat tiedot silti kadonneet johonkin bittiavaruuteen.

– Tämä ei minun maalaisjärkeen oikein mahdu, että kun meillä on sähköinen vahvistus, joissa on matkustajatiedot, maksutiedot, hyttitiedot ja QR-koodi, niin miksi ne eivät saaneet meille hyttikortteja tehtyä. Kuulostaa kyllä vähän jännältä, Nelli hämmästelee.

Pahaenteisessä sähköpostissa matkustajia kehotettiin tulemaan terminaalin infopisteelle. Nellin seurue saapui Turun satamaan torstaina kuuden aikaan, eli yli kaksi tuntia ennen laivan aikataulun mukaista lähtöaikaa.

– Heti jonotettiin sellaisen tunnin verran infopisteelle. Moni muukin jonotti, siellä oli tosi paljon sekaannuksia. Meille vain koko ajan sanottiin, ettei oikein tiedetä mistään mitään, ja jonottakaa kohta uudestaan.

Nellin mukaan osa risteilijöistä pääsi laivaan, joka alkoi pian olla jo aikataulustaan myöhässä. Terminaalissa jonotettiin edelleen.

– Koko ajan sanottiin, että ei hätää, kaikki otetaan kyllä laivaan sisään. Ja että laiva ei lähde ennen kuin kaikki siellä ovat.

– Jonotettiin ja jonotettiin ja uudestaan jonotettiin.

Terminaalissa jonotettiin pitkään.

Nelli kertoo, että puoli yhdeksän aikaan sanottiin, että laiva lähtee vartin päästä ja että viimeiset saattavat vielä saada hyttikortit.

– Siinä sitten meitä jäi varmaan rapiat sata, kun ilmoitettiin, että laiva lähtee nyt ja hyttikortteja ei enää saada.

– Ikävää oli vielä sekin, että kun laivan ilmoitettiin lähtevän, niin kaikki järjestäjät juoksivat laivaan. Ja sinne jäi se rapiat sata opiskelijaa. Kaikki olivat vieraassa kaupungissa. Kaikki olivat maksaneet hytit, ruuat, kaikki.

Kyseessä oli opiskelijaristeily ASTin eli ”aloittavien ja aloittavanmielisten insinööriopiskelijoiden starttiristeily”, jonka järjestelyistä vastaa Länsi-Suomen insinööriopiskelijat LäSIO, kuten risteilyn verkkosivuilla kuvaillaan.

Nelli kuvailee odotetun risteilyn päättymistä näin suureksi pettymykseksi.

– Kuitenkin jo vuorokausi etukäteen oli tiedossa, että ne matkustajatiedot ovat kadonneet, eikä sitä silti hoidettu tämän paremmin. Kokoajan vaan sanottiin, että laivaan pääsette, ei hätää, ja sitten ilmoitetaan, että laiva lähti ja ette päässeetkään. Ja kun ei ollut ihan muutamasta ihmisestä kyse.

Baltic Princessin baarien sijaan Nelli seurueineen päätyi Turun keskustan Hesburgeriin, josta hänen tuttavansa saapui lopulta hakemaan häntä. Puolen yön aikoihin Nelli oli matkalla kohti kotia.

Samaan aikaan se onnekkaampi osa opiskelijoista juhli Baltic Princessin Starlightissa.

Tallink Silja: sekaannusta selvitetään

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo Ilta-Sanomille, että kyseiseltä matkalta jäi kyydistä noin 50–60 henkilöä.

Tarkkaan ottaen tapauksen syyt eivät ole vielä selvillä, mutta sitä selvitetään, Nöjd sanoo.

– Matkustajien nimissä on ollut sekaannusta ja siellä on ollut paljon puutteellisia tietoja. Emme voi ottaa matkustajia sisään, jos tietoja ei ole olemassa meidän järjestelmissä.

Nöjd ei osaa sanoa, mistä harvinaislaatuinen sekaannus johtuu, mutta tietää suurin piirtein mistä on kyse. Asia liittyy todennäköisesti siihen, kun matkanjärjestäjä on lähettänyt matkustajatietoja Tallink Siljalle.

– Siinä on tapahtunut jotain, mikä on mennyt pieleen. Siitä ei ole vielä tarkempaa tietoa, miksi näin on käynyt.

Nöjd kertoo, että jonkun tahon täytyy korvata matkustajille aiheutunut vahinko. Tallink Silja selvittää parhaillaan, missä määrin korvausvastuu on matkanjärjestäjällä ja missä määrin heillä.

Risteilyn järjestämiseen osallistuneen Turun insinööriopiskelijoiden puheenjohtaja Mikko Puukka kertoo Ilta-Sanomille olevansa asian suhteen vastaavassa käsityksessä, kuin Tallink Siljankin väki.

– Vielä ei osata sanoa, mitä tässä kävi. Se ei selviä vielä viikonlopun aikana, hän sanoo.

Puukka sanoo, että hänen tietojensa mukaan matkan järjestäneet opiskelijajärjestöt ilmoittivat matkustajien tiedot oikein.

– Ymmärtääkseni joo, mutta kuten sanoin, mikään ei selviä tämän viikonlopun aikana.