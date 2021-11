Nainen pyysi tuttavansa asunnolleen – mies pahoinpideltiin raa’asti ja vietiin metsätielle

Miespuolinen uhri houkuteltiin asuntoon, jonka jälkeen hänet yllätettiin kovalla iskulla.

Miespuolinen uhri ei tiennyt, mikä häntä odottaisi, kun hän meni tuttavansa, 20-vuotiaan naisen pyynnöstä tämän asunnolle Salossa heinäkuisena iltana.

Asunnolla ollut 30-vuotias mies löi uhria täysin yllättäen kitaranmuotoisella umpipuisella telineellä päähän. Sen jälkeen uhria lyötiin useita kertoja päähän, tökittiin metalliputkella ohimoon ja huidottiin sytyttimen liekillä.

Väkivallan jälkeen uhri sidottiin räjähdelangalla nojatuoliin, jossa hän istui useita tunteja, valtaosan tajuntansa menettäneenä.

Miespuolinen vastaaja oli ennen väkivallan aloittamista pyytänyt uhrin kännykkää lainaan ja piilottanut sen läheiseen pusikkoon. Kaksikko oli pakottanut uhrin pyytämään tyttöystävältään, että tämä siirtäisi 1 400 euroa rahaa uhrin tilille. Naispuolinen vastaaja yritti keskellä yötä nostaa uhrin tililtä rahaa tämän pankkikortilla.

Uhria pidettiin asunnolla aamuun saakka, jonka jälkeen hänet kuljetettiin noin 35 km päähän metsän keskellä olevalle tielle ilman puhelinta. Uhri oli omien sanojensa mukaan kävellyt 1–2 km, ennen kuin oli nähnyt ensimmäisen ihmisen. Ohikulkija soitti hänelle taksin, jonka jälkeen hän hakeutui terveyskeskukseen.

Uhrille aiheutui väkivallasta muun muassa kallonsisäinen verenpurkauma ja pirstaleisia murtumia silmäkuoppaan. Vammoista erityisesti kallonsisäinen verenpurkauma oli lääkärin lausunnon mukaan potentiaalisesti hengenvaarallinen.

Uhrin vasen silmä siirtyi hieman etusuuntaan, ja lisäksi hänellä oli vasemmassa silmäkulmassa luuhun asti ulottuva haava. Hän oli sairaalassa noin viikon, ja hän joutui kahteen eri leikkaukseen. Hänelle laitettiin päähän yhteensä 31 niittiä. Hänen vasemman puolen kuulonsa ja näkönsä ovat huonontuneet, ja hän joutuu siksi jatkotutkimuksiin. Häneltä oli myös lohjennut kaksi hammasta, ja hänelle oli aiheutunut tapahtumasta kahden viikon muistiaukko.

Naispuolinen vastaaja väitti, ettei ollut osallistunut pahoinpitelyyn. Hänen mukaansa asianomistaja oli itse pyytänyt häntä nostamaan kortillaan rahaa. Toinen vastaajista myönsi lyöneensä asianomistajaa kerran kitaranmuotoisella telineellä.

Todistajana toiminut uhrin tyttöystävä kertoi saaneensa pyynnön siirtää 1 400 euroa tämän tilille. Hän oli suostunut siihen. Seuraavaksi oli tullut pyyntö siirtää 3 000 euroa, mutta siihen hän ei enää suostunut. Tyttöystävä yritti soittaa uhrille, koska rahansiirrossa oli ongelmia, mutta puhelimeen vastasi naispuolinen vastaaja, joka kertoi, ettei uhri pääse puhelimeen.

Tyttöystävä kertoi käyneensä asunnolla ensimmäisen kerran yöllä, kun uhri ei ollut edelleenkään vastannut puhelimeensa. Hän oli nähnyt tämän sidottuna nojatuoliin ja olevan verinen ja tajuton. Naispuolinen vastaaja oli heilutellut kädessään matkakirvestä. Tyttöystävä oli yrittänyt saada uhria pois asunnosta, mutta vastaajat eivät olleet suostuneet siihen.Tyttöystävä ei ollut uskaltanut soittaa hätäkeskukseen vaan oli poistunut asunnosta ja tullut takaisin myöhemmin noin viiden aikaan aamulla. Asianomistaja oli tuolloin edelleen sidottuna tuolissa tajuttomana, ja miespuolinen vastaaja oli tökkinyt tätä putkella päähän.

– He puhuivat siinä, että laitetaan (uhri) auton takaluukkuun, pistetään varastamaan jotain, pistetään köysi auton koukkuun ja saa juosta auton perässä. He sanoivat myös, että ei tiedä tuleeko (uhri) enää takaisin. Suoraan ei sanottu, että tapetaan mutta puheista se oli kyllä ymmärrettävissä, että he tekevät niin. En voinut uskoa, että joku voi tehdä jollekin niin. Olin aivan paniikissa asian vuoksi, tyttöystävä oli kertonut kuulusteluissa.

Väkivallan motiivi oli naispuoliselta vastaajalta varastettu moottoripyörä, josta vastaajat epäilivät uhria. Todistajan mukaan vastaajat olivat keskustelleet jo edellisenä päivänä siitä, mitä he aikovat tehdä varkaalle.

Asunnossa käyneet muut todistajat kertoivat, että uhria oli yritetty virvoittaa amfetamiinin avulla. Uhrilta varastettiin tapahtuman yhteydessä käteistä rahaa, rannekello ja kannettava tietokone.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus linjasi, että uhriin oli kohdistettu yksi voimakas väkivallan teko. Vastaajat eivät olleet teon jälkeen pyrkineet vahingoittamaan uhria siten, että heidän voitaisiin katsoa tavoitelleen tämän menehtymistä. Asianomistajalle kuitenkin aiheutettiin vaikea ruumiinvamma. Häntä pahoinpideltiin raa’alla ja julmalla tavalla, ja siksi pahoinpitely oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Naispuolinen vastaaja tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja maksuvälinepetoksesta vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Miespuolinen vastaaja sai törkeästä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta yhden vuoden ja 11 kuukauden vankeusrangaistuksen. Hänellä oli aiempia rikostuomioita.

He joutuvat yhteisvastuullisesti korvaamaan uhrille kivusta, särystä, haitoista, henkisestä kärsimyksestä ja varastetusta omaisuudesta yhteensä noin 19 000 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.