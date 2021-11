Teinityttö lähetti Snapchatissa intiimikuvan – kahdelle pojalle sakot kuvan levittämisestä

17-vuotias poika tuomittiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä nuorena henkilönä.

Yhdelle henkilölle tarkoitettu kuva levisi kymmenien ihmisten katseltavaksi, ja asia päätyi Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Tapahtuma-aikaan 14-vuotias Turun seudulta kotoisin oleva tyttö oli lähettänyt kesällä 2019 itsestään Snapchat-sovelluksen kautta intiimikuvan tuolloin 16-vuotiaalle nuorelle miehelle, joka oli jutussa vastaajana.

Tämä oli jakanut edelleen kuvan Snapchatissa tekaistulle profiilille, johon 30–40 eri henkilöllä oli käyttäjätunnukset. Vastaaja oli tägännyt kuvaan asianomistajan. Lisäksi vastaaja oli lähettänyt kuvan kahdella eri kerralla jutun toiselle vastaajalle, niin ikään tuolloin 16-vuotiaalle henkilölle.

Molemmat vastaajat tunnustivat menetelleensä teonkuvauksessa mainitulla tavalla ja syyllistyneensä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen nuorena henkilönä.

Vastaajat ilmoittivat käsittelyssä, että kuva oli hävitetty älylaitteilta ja että tuolloin käytössä olleet älylaitteet olivat jo ehtineet hajota ja hävitä. Käräjäoikeus linjasi, että sillä ei ollut aihetta epäillä vastaajien kertomaa.

Käräjäoikeus otti korvausten määrää arvioidessaan huomioon sen, että kuvan nähneen henkilöpiirin määrää ei voitu tarkasti selvittää. Toisaalta kuvassa ei näkynyt asianomistajan kasvoja, ja asianomistajalla oli kuvassa alusvaatteet päällä.

– Asiassa on käynyt ilmi, että kyse on ollut vastaajien osalta päähänpistosta, jonka seurauksia he eivät ole tulleet ajatelleeksi. Rangaistusta mitattaessa on otettu huomioon myös, että vastaajat olivat teon tehdessään alle 18- vuotiaita, käräjäoikeus linjasi.

Molemmat vastaajat tuomittiin sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä nuorena henkilönä 40 päiväsakkoon, joka tekee heidän tuloillaan 240 euroa. Lisäksi heidät määrättiin yhteisvastuullisesti maksamaan asianomistajalle 800 euroa henkisistä kärsimyksistä.

Tuomio on lainvoimainen.