Suorat lennot Turusta Tukholmaan alkavat

Jatkossa Turusta Tukholmaan pääsee arkipäivisin neljä kertaa päivässä.

Ruotsalainen lentoyhtiö Air Leap aloittaa suorat lennot Turusta Tukholmaan 24. tammikuuta 2022. Finavia tiedotti asiasta tiistaina.

Lentoja on edestakaisin kaksi kertaa päivässä maanantaista perjantaihin. Lisäksi yhtiöllä on yksi suora lento viikonloppuisin: Turusta Tukholmaan pääsee lauantaina, ja paluulento Tukholmasta Turkuun on sunnuntaina.

– Turun ja Tukholman välillä on historiallisesti ollut merkittävä yhteys. Kaupunkien väliset lennot ovat olleet tauolla pandemian ajan, minkä vuoksi olemme tyytyväisiä tehtyyn investointiin. Yhdessä Maarianhaminan reitin kanssa Turusta avautuvat nyt hyvät yhteydet Tukholmaan ja siitä eteenpäin vaihtolennoille, Air Leapin kaupallinen johtaja Johan Giæver Marvik sanoo.

Air Leap on jo ennestään liikennöinyt Turku–Maarianhamina-välillä. Jatkossa Turusta Tukholmaan pääsee siis arkipäivisin neljä kertaa päivässä, kaksi kertaa suoralla lennolla ja kahdesti välilaskulla Maarianhaminan kautta.

– On hienoa, että yhteys näiden kahden kaupungin välillä saadaan avattua uudelleen. Matkustaminen vilkastuu jatkuvasti ja yhteydet Suomesta maailmalle ja maailmalta Suomeen palautuvat asteittain, Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori sanoo.