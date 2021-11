Suurin osa sairaalahoitoon joutuvista on edelleen vieraskielisiä ja rokottamattomia.

Koronatilanne Varsinais-Suomessa on yhä pahentunut. Tartunnat ja ilmaantuvuus ovat rajussa kasvussa, ja epidemia kuormittaa erityisesti lapsiperheitä.

Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on noussut ja on nyt ennätystasolla, 9,9 prosenttia.

– Vaikka saamme tapauksia hyvin kiinni, todennäköisesti väestössä on tartuntoja vielä enemmän. Tartuntamäärät ovat korkeat, vaikka näytteitä otetaan aiempia epidemiahuippuja vähemmän, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Tartuntoja on kaikkialla Varsinais-Suomessa, eikä epidemia tällä hetkellä kohdistu mihinkään erityiseen alueeseen. Suurin osa tartunnoista saadaan samasta taloudesta. Myös lähipiirissä ja kouluissa saadut tartunnat ovat lisääntyneet.

Suurin ryhmä tartunnan saaneista on 5–9-vuotiaat ja toiseksi suurin 10–14-vuotiaat. Joissakin tapauksissa tauti on tarttunut lapsista muuhun perheeseen. Alle 12-vuotiaiden 14 vuorokauden ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa yli 500. Yli 12-vuotiaiden rokottamattomien ilmaantuvuus on jo yli 700.

Koronavirustaudin tuorein ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 209. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 147.

Keski-ikäisten ja työikäisten tartunnat ovat sen sijaan hieman vähentyneet ja vieraskielisten osuus tartunnoista pienentynyt.

Sairaalahoitoon joutuneista suurin osa on silti edelleen vieraskielisiä ja rokottamattomia. Sairaalahoitoon joutuneiden keski-ikä oli viime viikolla 59,8 vuotta. Lapset sairastavat taudin useimmiten edelleen lievänä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kielsi maanantaina yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa sairaanhoitopiirin alueella 16.11.–16.12. Toimijat voivat järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.

Koronakoordinaatioryhmä muistuttaa, että suuria yksityistilaisuuksia järjestäessä on kiinnitettävä huomiota koronaturvalliseen käyttäytymiseen, muun muassa maskin käyttöön.

– Laaja etätyösuositus ei ole enää voimassa, mutta työnantajien on edistettävä koronaturvallisia järjestelyjä, joihin muun muassa kuuluu etätyön tekeminen työntehtävien niin mahdollistaessa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Rokotukset maakunnassa edistyvät hyvin: yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 87,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 82 prosenttia.