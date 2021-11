Raisioon nousee uudenlainen elokuvateatteri – leffahetkeä ehkä eniten häiritsevä asia on nyt poissa

Finnkino rakentaa Pohjoismaiden ensimmäisen Luxe-teatterin kauppakeskus Myllyyn.

Tuoli on mukava, suorastaan rentouttava. Jalat saa suoraksi tuen päälle napista painamalla, ja myös selkänoja kääntyy makaavaan asentoon. Ei enää niskakipuja edes eturivissä istuville. Myös näkyvyys on hyvä, eikä pitkäkään hujoppi edessä pääse enää pilaamaan elokuvanautintoa.

Yksittäisiä Luxe-saleja – täynnä näitä nojatuoleja – on jo Oulussa ja Helsingissä, mutta nyt niitä on tulossa salikaupalla Raisiossa sijaitsevaan Kauppakeskus Myllyyn.

Finnkino avaa 17. teatterinsa ja Pohjoismaisen ensimmäisen Luxe-teatterin Myllyyn loppukeväästä.

– Tällaista ei ole Pohjoismaissa nähty. Kuuteen saliin tulee 450 paikkaa, Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo.

Hannele Wolf-Mannila esittelee Luxe-tuolia.

Finnkino on etsinyt Turun seudulta liiketilaa pitkään. Toimijat myöntävät, että heitä kosiskeltiin myös muualle, mutta lopulta alueen suurin kauppakeskus oli paras valinta.

– Kun Finnkinon Julia suljettiin 10 vuotta sitten, tiedostimme, että yhdeksän salia tämän kokoiselle talousalueelle on liian vähän. Salikapasiteetti ei riitä, mutta jatkossa pystymme pitämään elokuvat ohjelmistossa pidempään, teatteripäällikkö Kari Korhonen kertoo.

Rakentaminen on käynnissä kauppakeskuksessa.

Teatterin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Saleista näkee, että ne ovat tulevia elokuvasaleja. Tuohon tulee popkornia, tuohon 150 eri karkkilajia käsittävä irtokarkkihylly. Leposohvien paikatkin on jo suunniteltu.

Head of cinema services Janne Uusi-Kölli esittelee paikkaa, johon tulee ”omakotitalon seinän kokoinen valkokangas”. Jokainen iso nojatuoli vie noin kahden perinteisen istuimen paikan, ja siksi salien kapasiteetti on pienempi kuin vaikkapa Turun keskustan Kinopalatsissa. Yhden katsojan oma tila on kuitenkin isompi.

Janne Uusi-Kölli paljastaa leffasalin salaisuuksia: Valkokankaan taakse jää ”bassoloukku” ja lattia on oikeasti ”kelluva laatta”. Siksi äänet eivät pääse salista ulos.

Mukavuus on huomioitu muutenkin kuin takapuolen alla. Enää ei tarvitse kirota, kun salin pisin kaveri asettuu istumaan eteen.

– Riviväli on huomattavasti pidempi kuin normisalissa. Eli se mahdollistaa näkyvyyden joka puolelta, Uusi-Kölli sanoo.

Lisäksi koko teatteri on yhdessä tasossa, mikä tarkoittaa, että missään ei ole portaita.

Finnkinossa on vuosittain noin 200 ensi-iltaa. Koska monien elokuvien ensi-ilta on koronan takia siirtynyt, niitä saattaa olla ensi vuonna vieläkin enemmän. Koko ala on elpymässä.

– Elokuva-alalla näyttää hyvältä. Lokakuu oli todella onnistunut. Teattereissa oli yhteensä 930 000 kävijää, eli ihmiset ovat palanneet teattereihin. Bond tietysti auttoi sitä, Wolf-Mannila sanoo.

Tässä on ehkä jo puolen vuoden päästä asiakaspalvelutiski ja herkkumyymälä.

Ensi-iltojen siirtyminen ei harmita, vaikka se saattaa tarkoittaa melkoista ruuhkaa teattereissa.

– Olemme miettineet, että siirtyminen on hyvä asia. Elokuvantekijät ajattelevat kaupallista puolta, ja jos on rajoituksia, myös lipputulot ovat pienemmät. Nyt on mahdollisuus ottaa kaikille paikoille ihmisiä, joten elokuva saa enemmän kävijöitä, Wolf-Mannila sanoo.

Se on huomattu jo kotimaisten elokuvien Hytti nro 6 ja Syke: Hätätila kohdalla. Niillä on ollut tähän mennessä erittäin hyvät yleisö.

Liikunta-alalla on puhuttu koronan kerryttämästä ”liikuntavelasta”, kun ihmiset eivät ole päässeet treenaamaan kuntosalien ja harrastusten ollessa kiinni. Vaikka termiä ei ole missään lanseerattu, on nähtävissä ollut jonkinlaista ”elokuvavelkaa”.

– Kun ovet avautuivat, ensimmäisenä päivänä lockdownin jälkeen ihmiset kävivät suurin piirtein halaamassa – jos siis olisi saanut halata, Korhonen kertoo.