Kolmasosa viime viikon tartunnoista oli rokottamattomilla alle 12-vuotiailla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee maskia 4. luokasta lähtien, sillä koronatilanne maakunnassa on heikentynyt nopeasti.

Maskisuositus on ollut voimassa kuudennesta luokasta ylöspäin, mutta lisääntyneiden koululaistartuntojen vuoksi se madallettiin nyt alkamaan neljännestä luokasta. Suositus koskee koko Varsinais-Suomea.

– Ikävä kyllä tilanne on huonontunut ja tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti viime viikon aikana. Tämä vaatii toimenpiteitä, ja sen takia suosittelemme nyt maskia neljännestä luokasta lähtien. Tämä on kuitenkin pehmeä keino hillitä tartuntoja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Koronavirustaudin tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on sairaanhoitopiirissä 147. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 110. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on noussut ja ennätystasolla, kahdeksan prosenttia. Joinain päivinä positiivisten testien osuus on ollut yli kymmenen.

Tyksissä koronaviruspotilaiden määrä on viime päivinä hieman laskenut. Tiistaiaamuna sairaalassa oli hoidossa kahdeksan potilasta vuodeosastoilla ja alle viisi teho-osastolla.

– Viime viikon lisääntyneen tapausmäärän arvioidaan heijastuvan sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrään vasta myöhemmin tällä tai ensi viikolla, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila sanoo.

Noin kolmasosa kaikista viime viikon tartunnoista todettiin alle 12-vuotiailla, jotka eivät ole rokotusten piirissä. Toinen kolmasosa tartunnan saaneista on 12 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole rokotetta ja kolmas kolmasosa on 12 vuotta täyttäneitä, joilla on vähintään yksi koronarokoteannos.

– Vaikka tartuntamäärät ovat kasvaneet yleisesti, suurin nousu on nähty lasten tartunnoissa liittyen erityisesti muutamiin tartuntaryppäisiin kouluissa. On hyvin tärkeää, että hengitystieinfektio-oireisena sairastetaan kotona, varsinkin ensimmäiset päivät, jolloin tartuttavuus on korkeimmillaan, Marttila sanoo.

Isänpäivä on tulossa ja koordinaatioryhmä muistuttaa, ettei pienissäkään oireissa ole syytä lähteä tapaamaan toisaalla asuvia vanhempia tai isovanhempia.

Koska tällä hetkellä lapsia tai kahdesti rokotettuja ei kaikissa tapauksissa ohjata koronatestiin, kotona tehtävä koronatesti voi olla avuksi.

– Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, on tarpeen hakeutua viralliseen koronatestiin, jotta saa varmistuksen asialle. Negatiivinen testitulos kotitestistä ei kokonaan sulje pois koronan mahdollisuutta, joten silloin kannattaa vain sairastaa kotona. Kannattaa tutustua THL:n laatimiin ohjeisiin kotitestauksesta, Marttila sanoo.